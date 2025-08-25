Un encuentro entre adolescentes abordará la educación sexual integral

La Dirección General de Escuelas (DGE) , por intermedio de la Supervisión de la Sección 1 de Secundaria Orientada, organizará un encuentro de escuelas secundarias en el que los propios alumnos adolescentes intercambiarán información y consultas acerca de temáticas vinculadas con la educación sexual integral . Será el próximo jueves 28 de agosto en la Nave Cultural.

El evento, denominado creativamente como ESIpalooza, pretende fomentar intercambios entre los propios adolescentes sobre estas temáticas que en Mendoza son abordadas por el Programa Provincial de Educación Sexual Integral . De hecho, se trata de la tercera edición luego de las consagradas en 2023 y 2024.

"El ESIpalooza es un encuentro educativo en donde 12 escuelas exponen diferentes temáticas referidas a la educación sexual integral , que son las temáticas que más movilizan y más despiertan interés en nuestros estudiantes. El objetivo es promover el abordaje de la ESI en las escuelas desde una perspectiva en derechos humanos", contó a MDZ Eliana Jure, supervisora y organizadora del encuentro.

"Con este encuentro queremos también visibilizar el trabajo que hace cada una de las escuelas y promover el intercambio educativo entre jóvenes, entre pares, donde los chicos de cada escuela van a explicar y brindar información sobre la temática que abordaron, realizar juegos, propuestas de intervención y demás, con los otros alumnos que nos visiten", agregó.

Al encuentro acudirán entre 10 y 12 escuelas de la Ciudad de Mendoza a la Nave Cultural del mismo departamento, en un encuentro que se extenderá desde las 10 hasta las 14 y tiene la entrada abierta para cualquier estudiante. Los chicos de cada colegio deben abordar un tema específico e intercambiarlo. "Las temáticas básicamente están orientadas a masculinidades y estereotipos de género, a salud mental y adolescencia, ciudadanía digital, convivencia, consentimiento, la construcción de identidades positivas, géneros y violencia de género, seguridad digital, entre otras", señaló.

Entre las instituciones que participarán se encuentran la Escuela de Bellas Artes, José Vicente Zapata, Osvaldo S. Borghi, General Las Heras, Adolfo Pérez Esquivel, Nieves del Aconcagua, Carlos Varas Gazari, Fray Mamerto Esquiú, Joaquín Lavado, entre otras.

esipalooza prevencsalud sexual integral educación integral 123

También participará el Ministerio de Salud a través del programa Adolescencia, las asesorías de salud y el Espacio de Salud Integral para Adolescencias y Juventudes Modo Sí. Todos ellos estarán ofreciendo en su stand la posibilidad de hacer test de distintas enfermedades como diabetes, VIH, entre otras. También va a estar el camión odontológico haciendo revisiones y prevenciones de salud bucal. Van a entregar preservativos y otros métodos preventivos de infecciones y de embarazo de manera gratuita.

También se sumó a la iniciativa el Instituto de Juegos y Casinos, que estará contribuyendo con información y acciones para concientizar sobre las apuestas digitales e ilegales. Además de la Fundación Ecuménica de Cuyo, que ya trabaja en distintas escuelas de la sección.

Más allá del encuentro, desde la Supervisión señalaron que al margen del ESIpalooza vienen brindando capacitaciones sobre ESI y también han articulado con otras instituciones como el Terciario 9.029, que dictó un curso sobre Educación Sexual integral a docentes que trabajan en las escuelas de la sección.

esipalooza prevencsalud sexual integral educación integral 1

Datos sobre embarazo adolescente

Los últimos datos en la provincia de Mendoza no fueron alentadores respecto al flagelo del embarazo adolescente. Un número que se incrementó en relación y a pesar de la fuerte caída de la natalidad en Argentina. Durante el período del 2023/2024, se produjo un incremento de casos en mujeres menores de 19 años con 1.566 nacimientos sobre un total de 18.541 nacidos vivos, es decir un porcentaje de incidencia del 8,44%.

Se trata de un aumento si comparamos con el período del 2022/2023, cuando Mendoza tuvo un total de 20.051 nacimientos, de los cuales 1.552 correspondieron a mujeres menores de 19 años. Si bien en apariencia se trata de algunos pocos casos, la reducción de la natalidad hace que aumente aún más el porcentaje de incidencia de los embarazos adolescentes, que en ese periodo había sido de 7,74%.

El crecimiento de la maternidad en adolescentes se da en un contexto de baja de la natalidad general. Mientras tanto, caen también las estadísticas vinculadas al presupuesto destinado por el Gobierno nacional para programas vinculados a la salud sexual y reproductiva.