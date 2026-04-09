Encontraron muerta a Maitena, la adolescente que había desaparecido en Merlo

Maitena Luz Rojas Garófalo , la adolescente de 14 años que se encontraba desaparecida desde este miércoles en el partido bonaerense de Merlo , fue hallada muerta y los investigadores intentan constatar si se suicidó.

“Todo indica que se quitó la vida”, señalaron fuentes policiales a la agencia de Noticias Argentinas.

La menor apareció ahorcada en un árbol en lo localidad de Las Heras, por lo que se determinó que tomó el tren Sarmiento en el ramal Merlo-Las Heras y viajó hasta allí.

Se retiró de su vivienda con una tarjeta SUBE y cerca de 40 mil pesos en efectivo, de acuerdo a la denuncia de su familia.

Maitena había salido de su casa por la mañana junto a su hermana mayor hacia la escuela. Según el relato de su hermana, la dejó en la puerta del colegio hablando con sus compañeras, pero la investigación posterior confirmó que la adolescente nunca ingresó al colegio . El alerta se encendió al mediodía, cuando su madre, Gabriela, fue a retirarlas y descubrió que su hija no estaba.

A su vez, se analizó el celular, que dejó en su vivienda, donde se encontraron contactos con teléfonos de países extranjeros que la habrían inducido a escapar de su casa y al suicidio.

Las últimas imágenes de la menor

La última prueba de vida de Maitena fue registrada por una cámara de seguridad pasadas las 8 del miércoles. En las imágenes se la veía caminando sola, con su mochila puesta, en dirección al Hospital Héroes de Malvinas.

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La hipótesis de la inducción y el engaño

Durante las primeras horas de la investigación, los sabuesos se encaminan a la hipótesis de que la menor hubiera caído en una red de engaños con la intención inicial de sacarla del país, una teoría que se vincula con los recientes casos de captación de menores a través de redes sociales.

Tras el hallazgo, la causa ha cambiado su carátula y se espera el resultado de la autopsia para determinar las causas exactas del fallecimiento y si existió participación de terceros en el deceso.

También será clave el relevamiento de posibles grabaciones por cámaras de seguridad de la zona.