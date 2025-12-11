En el verano, el ramal Tigre de la línea Mitre estará interrumpido por obras: entre qué fechas

Trenes Argentinos anunció la interrupción del servicio en el ramal Tigre del Tren Mitre por obras de seguridad. Los detalles.

Trenes Argentinos informó que, durante el verano, se llevarán a cabo obras esenciales de seguridad ferroviaria en el ramal Tigre de la Línea Mitre, por lo que su servicio se mantendrá interrumpido por más de un mes.

Cuándo se interrumpirá el servicio del ramal Tigre de la Línea Mitre De acuerdo con lo informado por Trenes Argentinos, a partir del 10 de enero y hasta el 28 de febrero de 2025, el servicio del ramal Tigre de la línea Mitre estará interrumpido debido a obras esenciales de seguridad ferroviaria.

Trenes Argentinos informó que las obras afectarán todo el trayecto del ramal Tigre, así como las secciones comprendidas entre Belgrano R y Retiro, que actualmente operan con restricciones debido al mal estado de los durmientes y rieles, muchos de los cuales tienen más de 40 años de antigüedad.

Durante este período de interrupción, se llevarán a cabo importantes trabajos de renovación de 7.700 metros de vías en sectores de difícil acceso, así como intervenciones en puentes clave como los de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego. Además, se continuará con la modernización del sistema de tercer riel y la mejora del señalamiento ferroviario.

Uno de los principales focos de la obra será la instalación de un nuevo sistema de señales en el acceso a Retiro, que reemplazará al actual, que data de hace más de un siglo. Este sistema incluirá la instalación de 28 nuevas señales, balizas ATS, 16 máquinas de cambio y 70 cajas de circuitos de vía. El trabajo también incluye pruebas de funcionamiento bajo estándares de seguridad para garantizar la mejora de la operatividad en todo el sistema ferroviario.