En Córdoba se realizó una reunión religiosa para miles de personas en lengua de señas

En Córdoba se realizó una convención de Testigos de Jehová en lengua de señas argentina con asistencia de 12 provincias.

En Córdoba, más de mil personas participaron este fin de semana en una asamblea de los Testigos de Jehová realizada íntegramente en lengua de señas argentina (LSA). El evento, titulado “Adoración pura”, reunió a asistentes provenientes de 12 provincias, en un encuentro que destacó por su organización, su espíritu inclusivo y la emoción compartida.

Durante tres días, el Centro de Convenciones de la capital cordobesa se transformó en un espacio de fe y comunicación visual. Los intérpretes, ubicados en el escenario, acompañaron cada discurso, canción y video con señas precisas que lograban mantener al público atento y participativo. Fue una experiencia distinta, donde el silencio no fue ausencia, sino una forma de conexión.

El programa combinó proyecciones audiovisuales y charlas bíblicas adaptadas al lenguaje de señas. Cada uno de los intérpretes recibió una capacitación especial para facilitar la comprensión de los contenidos y acompañar con respeto a los asistentes sordos y con discapacidad auditiva.

Asamblea para testigos de jehová ciegos y sordos en Córdoba (4) La convención reunió a representantes de 12 provincias y marcó un nuevo paso en accesibilidad religiosa. Departamento de Información Pública | Testigos de Jehová Una convención que habló con las manos La asamblea de los Testigos de Jehová, que contó con más de 1.000 voluntarios, se desarrolló en un ambiente de total colaboración. Además, durante las jornadas se proyectaron episodios de la serie “Las buenas noticias según Jesús”, adaptados a la LSA. La producción audiovisual, de alta calidad técnica, forma parte del programa global de enseñanza que los Testigos de Jehová realizan en más de 464 idiomas alrededor del mundo.

Testigos de Jehová - Lengua de señas - Córdoba Los intérpretes acompañaron con precisión cada discurso y video. Cortesía de los Testigos de Jehová El encuentro en Córdoba forma parte de la red de 76 asambleas que se realizan este año en Argentina. En Mendoza, días atrás, el estadio Aconcagua Arena también se había colmado con más de 13 mil asistentes durante la misma convención anual.