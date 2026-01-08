Presenta:

Empleadas domésticas: quiénes cobran el bono en enero y cuál es el nuevo salario en 2026

Las empleadas domésticas ya conocen quiénes serán las beneficiarias de un bono extra para enero de 2026.

Así queda el salario de enero de las empleadas domésticas con los refuerzos anunciados por el gobierno. Foto: EFE

Las empleadas domésticas comenzaron el año con una actualización en sus ingresos a partir de la nueva escala salarial definida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), que mantiene además un bono no remunerativo mensual según la cantidad de horas trabajadas por semana.

La medida alcanza a todo el personal de casas particulares del país y establece valores diferenciados según la categoría laboral y la modalidad de trabajo, ya sea con retiro o sin retiro.

Salarios por categoría de las empleadas domésticas

La escala vigente fija montos por hora que varían de acuerdo con las tareas realizadas. Para el personal de tareas generales con retiro, el valor supera los $3.250 por hora, mientras que en categorías como supervisión o cuidado de personas sin retiro, el monto por hora puede superar los $3.890.

Las empleadas domésticas tendrán acceso a un bono

Estos valores sirven como referencia para calcular los sueldos mensuales, que se ajustan según la cantidad de horas trabajadas.

El bono: quiénes lo cobran

El bono no remunerativo se paga de manera mensual y su monto depende de la carga horaria semanal de las trabajadoras de casas particulares:

  • Más de 16 horas semanales: $14.000

  • Entre 12 y 16 horas semanales: $9.000

  • Menos de 12 horas semanales: $6.000

Este adicional no se incorpora al salario básico ni reemplaza otros conceptos como la antigüedad o el adicional por zona desfavorable.

Cuánto cobra una empleada de media jornada

Una trabajadora que cumple 4 horas diarias de tareas generales con retiro, lo que representa unas 80 horas mensuales, percibe un salario base aproximado de $260.008. Con el bono correspondiente por superar las 16 horas semanales, su ingreso total mensual asciende a alrededor de $274.008, sin contar otros adicionales.

La actualización salarial y el bono buscan mejorar el poder adquisitivo de las trabajadoras del sector, en un contexto económico donde el empleo doméstico continúa siendo una de las principales fuentes laborales para miles de familias en la Argentina.

