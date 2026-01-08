Empleadas domésticas: quiénes cobran el bono en enero y cuál es el nuevo salario en 2026

Las empleadas domésticas comenzaron el año con una actualización en sus ingresos a partir de la nueva escala salarial definida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), que mantiene además un bono no remunerativo mensual según la cantidad de horas trabajadas por semana.

La medida alcanza a todo el personal de casas particulares del país y establece valores diferenciados según la categoría laboral y la modalidad de trabajo, ya sea con retiro o sin retiro.

La escala vigente fija montos por hora que varían de acuerdo con las tareas realizadas. Para el personal de tareas generales con retiro, el valor supera los $3.250 por hora, mientras que en categorías como supervisión o cuidado de personas sin retiro, el monto por hora puede superar los $3.890.

Estos valores sirven como referencia para calcular los sueldos mensuales, que se ajustan según la cantidad de horas trabajadas.

Las empleadas domésticas tendrán acceso a un bono para el próximo bimestre Foto: Shutterstock

El bono no remunerativo se paga de manera mensual y su monto depende de la carga horaria semanal de las trabajadoras de casas particulares :

Más de 16 horas semanales: $14.000

Entre 12 y 16 horas semanales: $9.000

Menos de 12 horas semanales: $6.000

Este adicional no se incorpora al salario básico ni reemplaza otros conceptos como la antigüedad o el adicional por zona desfavorable.

Cuánto cobra una empleada de media jornada

Una trabajadora que cumple 4 horas diarias de tareas generales con retiro, lo que representa unas 80 horas mensuales, percibe un salario base aproximado de $260.008. Con el bono correspondiente por superar las 16 horas semanales, su ingreso total mensual asciende a alrededor de $274.008, sin contar otros adicionales.

La actualización salarial y el bono buscan mejorar el poder adquisitivo de las trabajadoras del sector, en un contexto económico donde el empleo doméstico continúa siendo una de las principales fuentes laborales para miles de familias en la Argentina.