¡Empezó la fiesta! Los estudiantes de Maipú celebran los 40 años de muñecos y kioscos estudiantiles

Como cada año desde hace cuatro décadas, los chicos de las escuelas de Maipú celebran la semana del estudiante y la llegada de la primavera con un evento que se desarrolla durante días y todo el departamento espera ansioso cada septiembre.

Los kioscos estudiantiles junto con los muñecos de gran tamaño son elaborados por los alumnos de los últimos años de las diferentes escuelas y se presentan en las cuatro calles que rodean la plaza 12 de febrero, como símbolo de compañerismo, alegría y solidaridad.

Este año, el evento estudiantil se lleva a cabo desde el miércoles 24 de septiembre hasta el domingo 28 del mismo mes a partir de las 9 horas y hasta las 21 horas aproximadamente. Los estudiantes se organizan por grupos para elaborar bebidas, comidas rápidas, postres y todo tipo de juegos para que quien quiera visitarlos tenga una experiencia completa de alegría y satisfacción. Las distintas promociones realizan este trabajo con la finalidad de conseguir aportes económicos para viajes, cenas o camperas de egresados, aunque lo que consiguen en gran medida es un recuerdo que guardarán para siempre en sus corazones jóvenes.

En esta ocasión, el comienzo de la Semana del Estudiante coincidió con el desfile cívico-escolar-militar en conmemoración a la Virgen de La Merced, del cual participaron decenas de escuelas, jardines y colegios del departamento con sus respectivos abanderados y alumnos próximos a terminar su nivel educativo correspondiente.

Esto permitió la primera visita de los jóvenes a una plaza plagada de muñecos tales como: Tun tun sahur, Stitch, Scooby Doo, Spiderman, Tiger y muchos más.

Kioscos de Maipú 40 años-10 Estudiantes armando cada detalle de su puesto. Milagros Lostes -MDZ

Por último, en este año especial donde el festejo de la Semana del Estudiante cumple 40 años también forman parte del festejo todos los maipucinos porque más de 400 vecinos y vecinas aportaron testimonios, relatos y material fotográfico para crear una muestra que se ubicará dentro de los senderos de la plaza. Además, es de suma importancia aclarar que durante estos días de festejo y alegría se encontrarán cortadas las siguientes calles de Maipú: Sarmiento, Padre Vásquez, San Martín y Pescara.