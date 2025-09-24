Cámaras de seguridad: dos delitos fueron frustrados por la vigilancia en tiempo real en Godoy Cruz y Maipú

Dos delitos fueron frustrados en Godoy Cruz y Maipú a partir de la vigilancia en tiempo real de las cámaras de seguridad del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) que permitieron la intervención del personal policial mientras se perpetraban los hechos, concluyendo en la detención de dos delincuentes y el secuestro de una camioneta.

En el departamento de Godoy Cruz, concretamente entre las calles San Martín y Estrada , dos sujetos fueron detenidos mientras intentaban entrar a la fuerza a un comercio. El video tomado por las cámaras del CEO mostró a los malvivientes rompiendo la entrada del local para meterse en él. Poco después se percatan de la presencia de una patrulla y se disponen a huir.

Rápidamente, los efectivos intervienen y logran aprehender a uno de estos delincuentes, mientras el otro se dio a la fuga por una calle colindante. Todo esto grabado por las cámaras de videovigilancia.

Una vez detenido el primer sujeto, la patrulla salió en búsqueda del que se retiró corriendo, y según fuentes policiales, fue detenido pocas cuadras más adelante.

ceo vigilancia

Se recuperó una camioneta robada en Maipú

El segundo delito frustrado por la videovigilancia tuvo lugar en Maipú, más precisamente en el cruce de la ruta provincial 50 y la calle Serpa. En este punto se notificó la presencia de una camioneta, Toyota Hilux, con pedido de secuestro por robo agravado.

Ante la alerta, personal policial se movilizó a la zona para entrevistar al conductor del rodado. Tras esto, y bajó las directivas de la Oficina Fiscal de Maipú, se secuestró el vehículo, y el conductor fue trasladado a la Comisaria Décima.