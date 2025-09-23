Crimen del jubilado en Zárate: las imágenes que complican a los dos policías detenidos

La Justicia difundió imágenes de distintas cámaras de seguridad previas al crimen de Saúl de Francesco, el jubilado hallado muerto en un descampado. Hay cuatro detenidos.

Este domingo, Saúl Eduardo de Francesco, un jubilado de 77 años oriundo de la ciudad de Zárate, fue hallado sin vida en un descampado, a pocos metros de la Ruta Provincial N°9. Ahora, mientras la Justicia investiga su asesinato, el fiscal Juan Manuel Escalante ordenó a la Policía bonaerense revelar las imágenes de las cámaras de seguridad.

Estos videos corresponden a momentos previos al asesinato de Saúl, donde se observa a dos de los sospechosos que fueron detenidos: Alejo Moreno, expolicía bonaerense y empleado del Centro de Monitoreo de Zárate, y su pareja, Florencia Valentini, oficial del Comando de Patrullas de Campana. Ambos son los principales acusados y también integrantes de la Policía Bonaerense.

Junto a esta pareja de policías fueron detenidos otros dos cómplices por el asesinato del jubilado: Lucas Gabriel Lemos y Néstor Irvin Matencio Limache. Todos los acusados fueron arrestados tras un rápido accionar del fiscal, que junto a la DDI de Zárate-Campana de la Policía Bonaerense logró concretar las detenciones.

Mirá los videos que reveló la Justicia previos al secuestro del jubilado Cámaras de seguridad en el caso del jubilado asesinado Las distintas imágenes que complican la situación de dos de los detenidos.

En las imágenes se observa primero a Florencia Valentini a bordo de su Volkswagen Gol Trend blanco, estacionado frente a la casa de Saúl de Francesco. Luego, las cámaras de seguridad de un vecino registraron movimientos de la pareja de policías antes del secuestro del hombre, según determinaron los investigadores.