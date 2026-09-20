Emotivo homenaje en Malvinas: ex combatientes desplegaron la icónica bandera de la Selección

Ex combatientes y familiares desplegaron en el cementerio de Darwin una bandera inspirada en la que mostró la Selección Argentina.

La bandera que desplegó la Selección llegó a las Islas Malvinas junto a un grupo de veteranos.

La bandera que se convirtió en el símbolo de la Selección Argentina en el Mundial llegó hasta las Islas Malvinas. Una docena de ex combatientes y familiares de soldados caídos en la guerra de 1982 viajó al archipiélago y protagonizó un homenaje en el cementerio de Darwin, donde desplegó banderas argentinas frente a las tumbas.

Entre ellas sobresalió una con la frase “Las Malvinas son argentinas”, realizada con la misma forma y tipografía de la que exhibieron jugadores de la Selección Argentina luego de la victoria frente a Inglaterra en el último Mundial de fútbol. La insignia formó parte del homenaje realizado por la delegación durante su visita.

Durante un homenaje, los veteranos desplegaron una bandera inspirada en la de la Selección Argentina. EFE Homenaje en el cementerio de Darwin Según un video difundido por la agencia española EFE, los ex combatientes y familiares también entonaron el himno nacional argentino frente a las tumbas de los soldados cuyos restos descansan en Darwin. Los integrantes del grupo pertenecen a distintos centros de veteranos y familiares.

Durante el viaje, la delegación también recorrió Puerto Argentino y distintos sectores donde tuvieron lugar los combates de la guerra del Atlántico Sur de 1982. El recorrido permitió a los veteranos regresar a escenarios vinculados directamente con lo vivido durante el conflicto.

El relato de los veteranos de Malvinas “Este para nosotros es un viaje humanitario. Es muy importante venir acá para cerrar esta historia”, expresó el ex combatiente Ramón Robles a EFE. Además, señaló: “Nuestro gobierno de ese momento lo que hizo fue hacerles un favor a los habitantes de las islas porque hoy son los millonarios de la zona”.