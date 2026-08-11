Emir Andraos: El talento surge cuando se generan oportunidades

El intendente Emir Andraos destacó que los reconocimientos alcanzados por artistas y deportistas tunuyaninos demuestran por qué la cultura y el deporte deben sostenerse como políticas públicas. “El mérito de la gestión municipal en cultura y deporte está en generar oportunidades. El talento surge cuando existen espacios para formarse, crecer y demostrar todo lo que cada persona es capaz de hacer”, dijo.

Ayer, Tunuyán volvió a proyectarse en importantes escenarios nacionales e internacionales. La nominación de Joaquín López Ganem a los Premios Hugo Federales y la consagración de Bautista Amieva y Maciel Bueno en la primera etapa del Circuito Sudamericano de Beach Voley reflejan el crecimiento del talento local cuando encuentra acompañamiento y políticas públicas sostenidas.

Joaquín López Ganem fue nominado en la categoría Mejor Interpretación Masculina en Espectáculo Musical por su personaje en “Hércules, un musical en el Olimpo”. La obra fue presentada durante las vacaciones de invierno en el Auditorio Municipal de Tunuyán y convocó a miles de familias.

La nominación corresponde a la instancia Mendoza de los Premios Hugo Federales. En esta primera etapa, el jurado provincial selecciona a los nominados y posteriormente define a los ganadores de cada categoría.

Las producciones que resulten elegidas en Mendoza avanzarán a la instancia nacional. Allí serán evaluadas por los jurados pertenecientes a las distintas delegaciones provinciales que integran los Premios Hugo Federales, uno de los reconocimientos más importantes del teatro musical argentino.

La distinción coloca a una producción realizada íntegramente por la comuna tunuyanina dentro del circuito federal del teatro musical. “Hércules, un musical en el Olimpo” reunió a artistas, bailarines, técnicos y trabajadores locales en una propuesta de gran despliegue, cuya producción estuvo completamente a cargo de la Municipalidad.

Desde hace diez años, la municipalidad que hoy lidera Andraos acerca durante las vacaciones de invierno espectáculos teatrales de calidad para todas las familias. La continuidad de esta propuesta responde a la decisión del intendente de sostener la cultura como una política pública, garantizar el acceso y abrir escenarios para el desarrollo de los artistas del departamento.

“Esta nominación reconoce el enorme trabajo que existe detrás de cada producción, pero también confirma que desde Tunuyán podemos generar propuestas capaces de trascender nuestro departamento. Cuando el Estado acompaña y brinda oportunidades, el talento local puede llegar a los principales escenarios del país”, dijo Emir Andraos.

Campeones en el Circuito Sudamericano

En el plano internacional, Bautista Amieva y Maciel Bueno se consagraron campeones de la primera etapa del Circuito Sudamericano de Beach Volley 2026-2027, disputada en Bogotá, Colombia. Los deportistas tunuyaninos representaron a la Argentina y completaron una destacada actuación.

Este es el tercer título sudamericano conseguido por la dupla, luego de las consagraciones alcanzadas en Manaos, Brasil, y Asunción, Paraguay. El nuevo campeonato confirma su crecimiento y continuidad dentro de una de las competencias más importantes de la disciplina.

En semifinales, Amieva y Bueno superaron a los brasileños Henrique y Manaus por 2-0, con parciales de 21-14 y 21-15. En la final volvieron a imponerse en sets corridos frente a los colombianos Yeferson y Noriega, también por 21-14 y 21-15, para quedarse con la medalla de oro.

Ambos comenzaron su formación dentro del deporte municipal y construyeron desde Tunuyán una trayectoria que hoy los encuentra compitiendo en los principales escenarios internacionales. Su consagración demuestra la importancia de contar con espacios deportivos, profesores y programas que acompañen a los jóvenes desde sus primeros pasos.

“Bautista y Maciel son un orgullo para todo Tunuyán. Ellos demuestran hasta dónde pueden llegar nuestros deportistas cuando encuentran oportunidades, formación y acompañamiento para desarrollar sus capacidades”, afirmó el intendente.