El Zonda ya se siente en Mendoza: en qué zonas se sentirá con más fuerza

El Zonda se adelantó y desde la madrugada ya se siente en diversos puntos de Mendoza . La temperatura empezó a subir desde la medianoche, el ambiente se volvió mucho más seco y aparecieron las primeras ráfagas de viento caliente. Para este jueves la mínima es de 15° , mientras que la máxima llegará a los 31° .

Toda Mendoza está bajo alerta por el viento, aunque el pronóstico marca que habrá zonas donde las ráfagas pueden sentirse con mucha más fuerza.

La situación más complicada se espera en el Gran Mendoza, el Valle de Uco y en Malargüe, San Rafael y General Alvear, donde rige una alerta naranja por viento Zonda. En estas zonas se esperan velocidades de entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h .

Según el Servicio Meteorológico Nacional , el viento puede provocar una reducción importante de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y niveles muy bajos de humedad. Por eso, en las áreas bajo alerta naranja se puede sentir con más fuerza el calor y la sequedad durante la jornada.

Para la zona Este la advertencia es amarilla. Allí el Zonda puede alcanzar velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas superiores a los 70 km/h .

La temperatura llegará a 31° este jueves en Mendoza, en una jornada marcada por el viento y la baja humedad.

Nevadas intensas en alta montaña

Mientras en el llano dominan el viento y las altas temperaturas, en la cordillera el panorama es completamente diferente. Malargüe y San Rafael están bajo alerta naranja por nevadas, con acumulaciones previstas de entre 40 y 70 centímetros.

Las nevadas pueden ser fuertes por momentos y estarán acompañadas por viento intenso, posible ventisca y reducción de la visibilidad. En la cordillera de Tunuyán y Tupungato la alerta es amarilla, con acumulaciones estimadas de entre 20 y 40 centímetros. En zonas menos elevadas también puede aparecer lluvia o una mezcla de lluvia y nieve.

Se espera un descenso de la temperatura el viernes, con máxima de 25° y mínima de 12°, cielo algo nublado y vientos moderados del sur. El sábado el termómetro volverá a subir, alcanzando una máxima de 28° y una mínima de 10°.

Qué hacer durante el viento Zonda

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