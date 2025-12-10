El triste final del ternero Berni, la mascota de una escuela primaria que fue carneada

Un hecho conmocionó a la Escuela Primaria Bernardino Rivadavia, ubicada en la localidad de Hernando, Córdoba , después de que el pasado viernes descubrieran que Berni, un ternero que era un proyecto escolar, había desaparecido. Horas más tarde, fueron descubiertas partes del animal por todo el pueblo hasta encontrar el cuerpo.

El hallazgo se dio luego de que los alumnos salieran a alimentarlo, como hacían habitualmente, y descubrieran que Berni no estaba. “Lo buscamos por todos lados y encontramos el cerco roto con una pinza. Pensamos que lo habían robado, pero jamás imaginamos este nivel de crueldad", explicó la vicedirectora en una entrevista para eldoce.tv.

Vanessa Espinosa contó que “Berni es parte de un proyecto que incorporamos como Bio Escuela. Tenemos varios animales que nos ayudan a trabajar contenidos de la currícula sobre sustentabilidad y ambiente”.

Luego de no encontrar a Berni, se comenzó un rastrillaje por todo Hernando donde, según relataron, fueron descubriendo distintas partes del cuerpo del ternero en todo el pueblo.

En este proceso de rastrillaje, donde participó el personal de la escuela junto a la Policía local, dieron con la casa del principal acusado del crimen. En esta vivienda, donde reside un albañil oriundo de Santiago del Estero, descubrieron el cuerpo faeneado de Berni.

Espinosa comentó: “Había sangre por todos lados y la carne ya estaba en descomposición. Fueron tirando partes por el pueblo. No lo hicieron para comer. Fue por pura maldad. El animal sufrió muchísimo, lo mataron con una tenaza. Somos un pueblo y acá se sabe todo. Fue un grupo de personas que entró drogado y lo mató", subrayó.

La reacción de los niños al enterarse de la muerte de Berni

“Había gritos y llanto por todas partes. Al principio querían buscar una solución, ayudar, preguntar a los vecinos. No queríamos decirles lo que había pasado, pero después se enteraron por las redes y por comentarios de la gente. Se metieron con los chicos. Les rompieron el corazón”, contó Espinosa sobre el momento en que los chicos se enteraron.