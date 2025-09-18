El trámite online de PAMI que puede agilizar la entrega de medicamentos

PAMI ofrece una alternativa que puede apurar todos los trámites para la entrega de medicamentos a sus afiliados.

PAMI continúa su proceso de modernización con la introducción de la receta electrónica, una herramienta que reemplaza las tradicionales recetas en papel y facilita la prescripción y retiro de medicamentos para sus afiliados. De esta forma, los afiliados podrán solicitarlo con facilidad para ahorrarse un paso a la hora de retirar remedios.

Muchas organizaciones e instituciones vinculadas a la salud, como PAMI, indicaron que la receta digital o electrónica es un mecanismo que ha llegado para quedarse ya que ofrece distintas facilidades; pero al mismo tiempo también brinda una agilización en los trámites, transparencia para el afiliado y seguridad al contar con la firma digital de un profesional médico que garantiza la autenticidad de la misma.

Qué es la receta electrónica de PAMI y cómo conseguirla Se trata de un sistema digital mediante el cual los médicos cargan las prescripciones directamente en una plataforma en línea.

De esta forma, los afiliados pueden acudir a farmacias adheridas simplemente con su DNI y su credencial para retirar los medicamentos.

Para conseguirla: