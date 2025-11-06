El SMN renovó alertas por tormentas fuertes para este viernes en varias provincias
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó alertas amarilla y naranja por tormentas fuertes que afectarán al Litoral, el NEA y el centro del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó las alertas amarilla y naranja en varias provincias del centro y norte argentino, que serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o severas. Las mismas comenzarían a afectar la zona oeste en la noche de este jueves, para luego trasladarse hacia el noreste el viernes.
Según el organismo, el alerta amarillo se extiende sobre gran parte de Chaco, Formosa, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero y el norte de Córdoba, además de áreas del este de Salta. En estas regiones se prevén lluvias fuertes en cortos períodos, junto con ráfagas intensas, gran actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.
Los acumulados estimados oscilarán entre 30 y 50 milímetros, aunque el SMN advierte que en el norte del Litoral —especialmente en Corrientes y Formosa— los registros podrían alcanzar 50 a 70 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.
Tormentas fuertes bajo alerta naranja
Las zonas bajo la alerta naranja incluyen sectores del norte de Santa Fe, parte del sur y centro de Chaco y zonas del norte de Corrientes. Allí el organismo anticipa tormentas fuertes, episodios más severos y de rápida evolución.
Los fenómenos podrían incluir períodos de lluvias muy intensas en pocos minutos, granizo de tamaño variable, actividad eléctrica persistente y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Aunque el acumulado previsto está entre 30 y 50 milímetros, no se descartan registros mayores en forma localizada debido a la intensidad de las tormentas.