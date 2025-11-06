El SMN renovó alertas por tormentas fuertes para este viernes en varias provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó alertas amarilla y naranja por tormentas fuertes que afectarán al Litoral, el NEA y el centro del país.

El SMN emitió alertas amarillo y naranja por tormentas en provincias del país. Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó las alertas amarilla y naranja en varias provincias del centro y norte argentino, que serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o severas. Las mismas comenzarían a afectar la zona oeste en la noche de este jueves, para luego trasladarse hacia el noreste el viernes.

Según el organismo, el alerta amarillo se extiende sobre gran parte de Chaco, Formosa, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero y el norte de Córdoba, además de áreas del este de Salta. En estas regiones se prevén lluvias fuertes en cortos períodos, junto con ráfagas intensas, gran actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Los acumulados estimados oscilarán entre 30 y 50 milímetros, aunque el SMN advierte que en el norte del Litoral —especialmente en Corrientes y Formosa— los registros podrían alcanzar 50 a 70 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

mapa_alertas (13) Tormentas fuertes bajo alerta naranja Las zonas bajo la alerta naranja incluyen sectores del norte de Santa Fe, parte del sur y centro de Chaco y zonas del norte de Corrientes. Allí el organismo anticipa tormentas fuertes, episodios más severos y de rápida evolución.