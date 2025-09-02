El SMN lanzó alerta por tormentas en el Litoral y advierte sobre un frente frío en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió un alerta amarilla por tormentas fuertes en Corrientes y parte del Litoral , donde podrían acumularse entre 30 y 50 milímetros de lluvia en pocas horas. La advertencia llega tras el temporal histórico que azotó sectores del sudeste de Córdoba, Santa Fe y el noroeste bonaerense.

Aunque gran parte del territorio nacional comenzará a experimentar condiciones más estables, el organismo destacó que la provincia de Corrientes será el epicentro de la actividad atmosférica durante la madrugada del miércoles. Se esperan lluvias intensas acompañadas de ráfagas, actividad eléctrica y caída de granizo en forma aislada.

También las lluvias alcanzarán el norte de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos , y el sur de de Chaco y Formosa.

A partir del mediodía del miércoles, el ingreso de aire más frío y seco desde el sur promoverá una rápida mejora en el Litoral . Este cambio marcará el inicio de jornadas más soleadas, con menor humedad y un descenso progresivo de las temperaturas en la franja central del país.

Por otro lado, el SMN lanzó una segunda alerta por vientos fuertes que afectará a las provincias de San Juan, sur de Buenos Aires, La Pampa, y el este de Neuquén, Río Negro y Chubut.

SMN anticipó que regresará el frío a AMBA

Por otro lado, se espera que este miércoles ingrese un frente frío que haga descender notablemente las temperaturas con probabilidad de algunas heladas en el AMBA.

Se anticipan vientos que desde temprano rotarán al sudoeste, pero que se intensificarán especialmente luego del mediodía, con algunas ráfagas de hasta 40 km/h.

El frío llegará inevitablemente para los siguientes días, a partir del jueves 4, con una jornada parcialmente nublada con ambiente ventoso, con mínima de 6 °C en la ciudad y máxima de 12 °C. Habrá temperaturas inferiores en el conurbano en la mañana, con sensaciones térmicas aún más bajas producto del viento moderado a regular del sur.

Para el viernes 5 y el sábado 6 se esperan condiciones menos ventosas y más soleadas sobre Buenos Aires, con los registros de temperaturas más bajas de toda esta semana.

Las heladas podrían retornar al Gran Buenos Aires, con registros cercanos a 0 °C en algunos sectores. En la ciudad, se esperan mínimas ambos días en torno a 5 °C, con máximas de 13 a 14 °C.