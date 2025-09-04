El SMN anticipa nubosidad en gran parte del país y un fin de semana frío en el AMBA

El SMN prevé mañanas gélidas y tardes con sol en Ciudad de Buenos Aires y el AMBA. En el noreste y sur del país se esperan precipitaciones y tiempo inestable.

El AMBA vivirá jornadas soleadas pero frías hasta el sábado, con temperaturas mínimas muy bajas, anticipó en su pronóstico el SMN.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA) transitará un fin de semana sin lluvias, marcado por mañanas muy frías y tardes soleadas. La llegada de aire más templado recién se notará a partir del domingo, cuando las temperaturas comiencen a parecerse a las de la primavera.

Para este viernes el pronóstico anuncia la jornada más fresca, con un amanecer que rondará los 4 grados, un leve repunte a 7 en el transcurso de la mañana y una máxima de 13 grados hacia la tarde.

El sábado, en tanto, seguirá el tiempo estable y soleado, aunque algo más moderado: mínima de 8 grados y una máxima que no superará los 14. En tanto, el domingo, la mínima prevista es de 7 y la máxima de 15 grados.

Según el SMN, persistirá el frío El frío intenso persistirá hasta el sábado en otras regiones del país, en especial Cuyo, La Pampa y la Patagonia norte, donde se prevén heladas fuertes con marcas de hasta -3 grados al amanecer, según Meteored. Desde el domingo, con el cambio de los vientos hacia el noreste, se proyecta un repunte térmico que podría marcar el cierre del último episodio invernal significativo del año.

En la provincia de Buenos Aires, ciudades como Tandil, Azul, Bahía Blanca o Trenque Lauquen registrarán mínimas bajo cero en la madrugada del viernes. Incluso, el sur bonaerense amanecerá con algunas lluvias, que irán disipándose durante la tarde, dando paso a nubosidad variable.