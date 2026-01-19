El Servicio Meteorológico Nacional adelantó en que provincias diluviará hoy

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte que Salta y Jujuy estarán bajo alerta meteorológica durante este lunes.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que este lunes rige alerta meteorológica en el norte argentino, concentrada en las provincias de Salta y Jujuy. Si bien ambas se verán afectadas por tormentas, el nivel de riesgo varía según la región, con advertencias amarilla y naranja.

Alerta amarilla por tormentas en Jujuy y sur de Salta Jujuy y sectores del sur y este de Salta se encuentran bajo alerta amarilla. En estas zonas se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

De acuerdo al SMN, los fenómenos podrán estar acompañados por granizo, actividad eléctrica intensa, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 75 km/h. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 50 mm, con posibilidad de ser superados de forma puntual.

En las regiones de mayor elevación, especialmente en áreas cordilleranas, no se descarta que las precipitaciones se presenten en forma de nieve y/o granizo, lo que puede generar condiciones adversas adicionales.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias más intensas se concentrarán en el norte de Salta. Alerta naranja en el extremo este de Salta El extremo norte de la provincia de Salta se encuentra bajo alerta naranja, el nivel más alto dentro de este evento. Para esa región, el pronóstico anticipa lluvias y tormentas fuertes, con especial énfasis en la abundante caída de agua.