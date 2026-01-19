Mendoza: así estará el tiempo este lunes según el pronóstico

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para Mendoza anticipa un lunes estable, con cielo despejado y temperaturas elevadas.

El inicio de la semana llega con condiciones veraniegas en Mendoza. Para este lunes 19 de enero se espera una jornada soleada y calurosa, sin probabilidad de precipitaciones y con un escenario meteorológico estable en toda la provincia.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas se mantendrán altas desde temprano. La mínima será de 19°, mientras que la máxima alcanzará los 34°, con un ambiente seco y agradable durante gran parte del día. No rigen alertas meteorológicas y tampoco se prevén fenómenos adversos.

Lunes soleado y con temperatura agradable en Mendoza, ideal para disfrutar al aire libre. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ El calor continuará en Mendoza durante el martes y el miércoles, con posibles tormentas. ALF PONCE MERCADO / MDZ De cara a los próximos días, el calor no dará tregua. El martes continuará el tiempo caluroso, con nubosidad variable y vientos moderados del noreste. La máxima llegará a los 35° y la mínima será de 20°, mientras que en la zona de cordillera se esperan precipitaciones.