Fernando Báez Sosa

Caso Fernando Báez Sosa: a 6 años del crimen, la puerta de Le Brique es el escenario de una "sentada pacífica"

A 6 años del asesinato de Fernando Báez Sosa, Villa Gesell volverá a reunirse para recordarlo con una "sentada pacífica" frente al boliche Le Brique.

Nicolás Colman / MDZ

La ciudad de Villa Gesell será nuevamente escenario de un acto de memoria y pedido de justicia al cumplirse seis años del asesinato de Fernando Báez Sosa. Este domingo, vecinos, turistas y organizaciones sociales se autoconvocaron para participar de una sentada pacífica frente al boliche Le Brique, el lugar donde el joven fue atacado y asesinado a la salida del local bailable.

A seis años: lo que antes era un boliche hoy es un símbolo de reclamo social

La convocatoria está prevista para las 20 horas y busca recordar a Fernando, además de mantener vigente el reclamo social contra la violencia y la impunidad. La puerta de Le Brique, convertida con el paso del tiempo en un símbolo de memoria colectiva, volverá a ser el punto de encuentro para rendir homenaje al joven.

El crimen de Fernando Báez Sosa ocurrió en la madrugada del 18 de enero de 2020 y conmocionó a todo el país. Por el hecho, ocho de los diez rugbiers involucrados permanecen detenidos y condenados, mientras la causa se transformó en un caso emblemático sobre la violencia en contextos nocturnos y la responsabilidad penal.

A seis años del asesinato, la ciudadanía vuelve a movilizarse para recordar al joven brutalmente golpeado hasta la muerte a la salida del boliche de la localidad balnearia. La sentada pacífica se plantea como un gesto de respeto, reflexión y acompañamiento a la familia de Fernando, en un nuevo aniversario marcado por la memoria y el pedido de justicia.

