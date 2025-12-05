El Senado reconoció a la mendocina Evelin Dangelo Molina por su labor humanitaria
La iniciativa del Senado se originó a partir de un proyecto presentado por el senador provincial Gustavo Soto.
El Senado de Mendoza realizó un emotivo acto en el que distinguió a la mendocina Evelin Dangelo Molina por su extensa trayectoria en acción social y voluntariado humanitario, tanto en el país como en regiones atravesadas por situaciones de conflicto. La iniciativa se originó a partir de un proyecto presentado por el senador provincial Gustavo Soto.
La ceremonia contó con la presencia de familiares, amigos y autoridades provinciales, quienes acompañaron el reconocimiento con afecto y destacaron la dedicación de Evelin en cada una de sus misiones solidarias.
Una vida marcada por el compromiso social
Durante el acto se repasó el recorrido de Evelin Dangelo Molina, cuya labor se ha desarrollado en diversos continentes y contextos. En Ruanda trabajó junto a niños huérfanos tras el genocidio, mientras que en Kenia formó parte de proyectos agrícolas destinados a aliviar la vulnerabilidad de comunidades rurales.
Su experiencia también incluye tareas humanitarias en Jordania, Israel, Palestina y Yemen, donde asistió a personas afectadas por conflictos, violencia y desplazamientos. Además, acompañó a adolescentes en riesgo en Uruguay, brindó apoyo a personas con discapacidad en Antofagasta y colaboró con organizaciones internacionales dedicadas al voluntariado.
En Argentina, su intervención fue igualmente significativa. En el Impenetrable Chaqueño trabajó con comunidades Qom fortaleciendo la contención social; en el desierto de Lavalle, acompañó a pueblos huarpes con un enfoque integrador entre misión social y turismo; y en Tupungato fue cofundadora de la organización Coninfancia, desde donde lideró acciones solidarias durante la pandemia, entregando alimentos, abrigo y medicamentos.
También impulsó iniciativas de confección textil destinadas a personas en situación de vulnerabilidad, coordinó campañas de donación y acompañó a niños con dificultades de aprendizaje. Estas acciones fueron destacadas como un ejemplo de empatía, entrega y compromiso sostenido.
El reconocimiento del Senado
Tras las palabras de apertura, Evelin compartió un mensaje de gratitud y reflexionó sobre la importancia del servicio comunitario. Luego, el senador Gustavo Soto resaltó el impacto de su labor y su capacidad para inspirar a otras personas a involucrarse en causas humanitarias.
Finalmente, las autoridades hicieron entrega de la distinción otorgada por la Cámara de Senadores, que la reconoció “por su labor social a lo largo del país y su voluntariado humanitario en zonas de conflicto”.
La ceremonia concluyó con un cálido aplauso y una invitación a la comunidad a seguir participando de las actividades institucionales que organiza la Legislatura provincial.