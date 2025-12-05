El Senado reconoció a la mendocina Evelin Dangelo Molina por su labor humanitaria

El Senado de Mendoza realizó un emotivo acto en el que distinguió a la mendocina Evelin Dangelo Molina por su extensa trayectoria en acción social y voluntariado humanitario, tanto en el país como en regiones atravesadas por situaciones de conflicto. La iniciativa se originó a partir de un proyecto presentado por el senador provincial Gustavo Soto .

La ceremonia contó con la presencia de familiares, amigos y autoridades provinciales, quienes acompañaron el reconocimiento con afecto y destacaron la dedicación de Evelin en cada una de sus misiones solidarias.

Durante el acto se repasó el recorrido de Evelin Dangelo Molina , cuya labor se ha desarrollado en diversos continentes y contextos. En Ruanda trabajó junto a niños huérfanos tras el genocidio, mientras que en Kenia formó parte de proyectos agrícolas destinados a aliviar la vulnerabilidad de comunidades rurales.

Su experiencia también incluye tareas humanitarias en Jordania, Israel, Palestina y Yemen, donde asistió a personas afectadas por conflictos, violencia y desplazamientos. Además, acompañó a adolescentes en riesgo en Uruguay, brindó apoyo a personas con discapacidad en Antofagasta y colaboró con organizaciones internacionales dedicadas al voluntariado.

En Argentina, su intervención fue igualmente significativa. En el Impenetrable Chaqueño trabajó con comunidades Qom fortaleciendo la contención social; en el desierto de Lavalle, acompañó a pueblos huarpes con un enfoque integrador entre misión social y turismo; y en Tupungato fue cofundadora de la organización Coninfancia, desde donde lideró acciones solidarias durante la pandemia, entregando alimentos, abrigo y medicamentos.

También impulsó iniciativas de confección textil destinadas a personas en situación de vulnerabilidad, coordinó campañas de donación y acompañó a niños con dificultades de aprendizaje. Estas acciones fueron destacadas como un ejemplo de empatía, entrega y compromiso sostenido.

El reconocimiento del Senado

Tras las palabras de apertura, Evelin compartió un mensaje de gratitud y reflexionó sobre la importancia del servicio comunitario. Luego, el senador Gustavo Soto resaltó el impacto de su labor y su capacidad para inspirar a otras personas a involucrarse en causas humanitarias.

Finalmente, las autoridades hicieron entrega de la distinción otorgada por la Cámara de Senadores, que la reconoció “por su labor social a lo largo del país y su voluntariado humanitario en zonas de conflicto”.

La ceremonia concluyó con un cálido aplauso y una invitación a la comunidad a seguir participando de las actividades institucionales que organiza la Legislatura provincial.