El sable corvo de San Martín arribó al aeroclub de San Lorenzo

Live Blog Post

El sable corvo arribó al aeroclub de San Lorenzo

El sable corvo de San Martín llegó minutos antes de las 13 horas de este sábado al aeroclub de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, en un avión del Ejército Argentino.

El histórico patrimonio nacional es trasladado por los Granaderos. Esta tarde será entregado al Regimiento de Granaderos en un emotivo acto encabezado por el presidente Javier Milei.

sable corvo llegó a san lorenzo