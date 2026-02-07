El sable corvo de San Martín arribó al aeroclub de San Lorenzo
La histórica arma ya se encuentra en la provincia de Santa fe y esta tarde se realizará la ceremonia de entrega al Regimiento de Granaderos, su nuevo hogar.
El sable corvo de San Martín salió del Museo Histórico Nacional minutos antes de las 9 de la mañana de este sábado y empezó su recorrido rumbo al Regimiento de Granaderos en Santa Fe, lugar donde a las 19 horas, el presidente de la Nación, Javier Milei, encabezará el acto de entrega.
El presidente Javier Milei encabezará el acto central a las 19 en la localidad Santafesina de San Lorenzo, donde las tropas nacionales enfrentaron a los realistas, y participará el gobernador Maximiliano Pullaro.
Está previsto que el traspaso sea realizado después de que termine la conmemoración de la batalla de San Lorenzo.
El presidente en persona lo lleva en sus manos y se lo va a entregar al jefe del regimiento de Granaderos, el teniente coronel Cristian Castellanos.