El querido mago Alatar está internado y necesita 10 dadores de sangre

El mago Alatar será operado del corazón en la Clínica de Cuyo. Los dadores tienen que presentarse el jueves 26 de febrero a las 8.15.

El querido mago Alatar está mal de salud y será operado mañana del corazón. Sus conocidos piden diez dadores de sangre. Los voluntarios se tienen que presentar el jueves 26 de febrero en el segundo piso de Hemoterapia de la Clínica la Clínica de Cuyo de 8.15 a 9.30.

mago El mago Alatar junto a su esposa y el intendente Ulpiano Suarez. Municipalidad de Ciudad de Mendoza El mago Alatar está enfermo Según el testimonio de una conocida de la familia, Vicente Ernesto Azcurra tiene 76 años, está enfermo y debe operarse de forma urgente del corazón. Vicente y su esposa viven en Mendoza desde hace varios años y están solos en la provincia.

Los fines de semana se ponen en la piel de sus personajes y animan ferias y eventos. Los niños se sacan fotos con ellos mientras contemplan sus trucos de magia.