El pronóstico para Mendoza: sigue aumentando la temperatura
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa tiempo bueno y ascenso de la temperatura en Mendoza. La máxima será de 28°C y la semana seguirá con jornadas cálidas hasta el fin de semana.
Después de un martes templado, Mendoza seguirá sumando grados este miércoles. La temperatura volverá a subir y se espera una jornada mayormente soleada, con vientos moderados del noreste. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la mínima será de 9° y la máxima alcanzará los 28°.
En la cordillera, las condiciones se mantendrán estables y con poca nubosidad.
Será un día ideal para actividades al aire libre y una antesala del pico de calor previsto para el jueves. No hay alertas meteorológicas vigentes y el tiempo se mantendrá agradable en toda la provincia.
El pronóstico para el resto de la semana en Mendoza
El jueves la máxima llegará a 31°C con sol pleno y viento del noreste. El viernes se mantendrá caluroso, con 30°C y algo más de nubosidad hacia la noche, especialmente en cordillera. El sábado, en cambio, marcará un cambio con descenso de temperatura, algunas tormentas aisladas y nevadas en alta montaña. El domingo cerrará el fin de semana con tiempo bueno y máximas cerca de los 24°C.