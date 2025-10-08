El pronóstico para Mendoza: sigue aumentando la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa tiempo bueno y ascenso de la temperatura en Mendoza. La máxima será de 28°C y la semana seguirá con jornadas cálidas hasta el fin de semana.

Después de un martes templado, Mendoza seguirá sumando grados este miércoles. La temperatura volverá a subir y se espera una jornada mayormente soleada, con vientos moderados del noreste. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la mínima será de 9° y la máxima alcanzará los 28°.

En la cordillera, las condiciones se mantendrán estables y con poca nubosidad.

Será un día ideal para actividades al aire libre y una antesala del pico de calor previsto para el jueves. No hay alertas meteorológicas vigentes y el tiempo se mantendrá agradable en toda la provincia.