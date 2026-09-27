El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional adelantó en qué provincias puede granizar hoy
El pronóstico para este domingo mantiene alertas meteorológicas en cinco provincias. Se esperan tormentas fuertes, granizo, ráfagas y lluvias persistentes.
Este domingo habrá cinco provincias bajo alerta meteorológica en Argentina. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa tormentas en el centro-este del país y lluvias persistentes en sectores de la Patagonia.
La alerta que alcanza a más provincias es por tormentas y comprende a Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. En estas zonas se esperan fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes.
Las tormentas pueden estar acompañadas por lluvias intensas en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas fuertes. Además, se prevén acumulados de precipitación de entre 20 y 50 mm, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual.
El otro foco del pronóstico estará en Neuquén y Río Negro, donde rige una alerta por lluvias persistentes. Las precipitaciones serán de variada intensidad y podrían dejar acumulados de entre 15 y 30 mm.
En algunos sectores esos registros podrían ser mayores. Además, en las zonas cordilleranas más altas de ambas provincias no se descarta que las precipitaciones se presenten en forma de nieve.
Así, el domingo tendrá dos escenarios bien diferentes: tormentas con posibilidad de granizo y fuertes ráfagas en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, y una jornada lluviosa en sectores de Neuquén y Río Negro.