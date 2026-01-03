El pronóstico del sábado: menos calor y ráfagas de viento en Mendoza

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa descenso de temperatura y viento en Mendoza este sábado.

Este sábado 3 de enero, el primero del 2026, Mendoza tendrá una jornada marcada por el ingreso de un sistema frontal que provocará descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste y condiciones algo nubladas e inestables en cordillera, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

La temperatura máxima alcanzará los 30°C, mientras que la mínima será de 22°C, en una jornada que se perfila menos calurosa que las anteriores, ideal para quienes buscan alivio tras los días de intenso calor.

Durante la mañana se espera cielo algo nublado y viento del sudeste, con ráfagas moderadas. Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente cubierto y hacia la noche podrían presentarse condiciones de inestabilidad en zona cordillerana.

image El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional muestra variaciones térmicas y probabilidad de lluvias en Mendoza. Foto: SMN Pronóstico extendido: cómo sigue el tiempo en Mendoza El resto de la semana se mantendrá con temperaturas elevadas, cercanas a los 32°C, y alternancia entre jornadas soleadas y otras con probabilidad de lluvias. El lunes y el miércoles podrían registrarse precipitaciones aisladas por la tarde y noche, mientras que el domingo y martes se esperan días más estables.