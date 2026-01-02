Sigue el calor en Mendoza: de cuánto será la máxima este viernes
El pronóstico para Mendoza indica un viernes con poca nubosidad, leve baja de la temperatura y una máxima que superará nuevamente los 30°.
Continúa el calor en Mendoza. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este viernes se esperan altas temperaturas desde la mañana, sin precipitaciones ni fenómenos meteorológicos adversos previstos.
Para hoy se espera una mínima de 21° y una máxima de 34°. A lo largo de la jornada se registrarán vientos moderados a algo fuertes del sector sur, que ayudarán a moderar el ambiente, aunque sin generar un alivio significativo. En cordillera, el tiempo se mantendrá poco nuboso y estable.
Te Podría Interesar
Qué va a pasar el fin de semana en Mendoza
De cara al fin de semana, el sábado volverá a mostrarse caluroso, con 20° de mínima y 33° de máxima, nubosidad variable e inestabilidad hacia la noche, acompañada por vientos moderados del sudeste. El domingo continuará con temperaturas elevadas, algo de nubosidad y vientos del sector sur rotando al noreste, con una máxima prevista de 34°.