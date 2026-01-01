La Ciudad de Mendoza refuerza en enero la campaña gratuita de vacunación y desparasitación animal

Durante enero de 2026 se aplicarán vacunas antirrábicas y desparasitación sin costo en distintos puntos de la Ciudad.

La Ciudad de Mendoza avanza durante enero de 2026 con una nueva etapa de su campaña de salud animal, orientada a la prevención de enfermedades y al cuidado integral de perros y gatos. La iniciativa, impulsada por el municipio, ofrece de manera gratuita la vacunación antirrábica, la desparasitación interna y externa, además de acciones informativas destinadas a fomentar el cuidado responsable de las mascotas.

Los operativos se desarrollarán en diferentes barrios de la capital mendocina, con atención al público de 9 a 12 horas. El cronograma previsto para este mes incluye tres jornadas programadas en puntos estratégicos para facilitar el acceso de los vecinos a los servicios veterinarios esenciales.

El miércoles 14 de enero, el equipo municipal estará presente en el barrio El Triángulo, en la intersección de las calles Mario Benedetti y Los Arrieros. En tanto, el miércoles 21 la campaña se trasladará al NIDO del barrio Flores Oeste, mientras que el miércoles 28 la atención se realizará en el barrio Nueva Esperanza, en las calles Aliar y Valparaíso.

Prevención de la rabia y cuidado de la salud pública Uno de los principales objetivos de esta campaña es prevenir la rabia, una enfermedad viral grave y potencialmente mortal que representa un riesgo para la salud animal y humana. Desde el municipio recordaron que durante 2025 se registró en Mendoza un caso positivo de rabia en un murciélago, lo que refuerza la necesidad de sostener y profundizar las medidas preventivas en toda la comunidad.

Servicios gratuitos en Ciudad de Mendoza Durante cada operativo, los vecinos podrán acceder a la vacunación antirrábica obligatoria y a la desparasitación interna y externa de perros y gatos. Además, se brindará información clave sobre la rabia, sus síntomas, las formas de transmisión y las principales recomendaciones para prevenirla. La campaña apunta a generar conciencia colectiva y a reducir los riesgos sanitarios, promoviendo una convivencia más segura entre las personas y los animales en la Ciudad de Mendoza.