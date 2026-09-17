El programa de becas que acompaña a los deportistas federados para terminar sus carreras

Este miércoles, la Subsecretaría de Deportes de Mendoza junto a un grupo de instituciones de educación superior privados de la provincia presentaron una nueva edición del Programa de Becas de Estudio Universitario para Deportistas Federados , destinado a facilitar la continuidad educativa universitaria de atletas mendocinos.

El encuentro se realizó en el Salón Blanco del Estadio Malvinas Argentinas y contó con la presencia de rectores y autoridades de las instituciones educativas participantes, además del subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, y el director de Alto Rendimiento, Mauricio Ginestar.

El programa es impulsado conjuntamente por Deportes de la Provincia y las instituciones de educación superior, que posibilitan el acceso a becas totales y parciales para iniciar, continuar o finalizar los estudios en las carreras que ofrecen.

La propuesta apunta al desarrollo de los deportistas en sus distintas dimensiones: física, técnica, táctica, social y educativa, con el objetivo de acompañar los procesos de formación y alto rendimiento.

La necesidad de este tipo de herramientas está vinculada también con las exigencias económicas que implica sostener una carrera deportiva. Los atletas deben afrontar, entre otros gastos, el pago de federaciones, inscripciones a torneos, viajes a competencias nacionales e internacionales, materiales específicos, equipamiento e indumentaria.

El programa tiene cómo objetivo acompañar a deportistas de alto rendimiento en sus carreras universitarias.

Para esta edición, el programa cuenta con la participación de las siguientes casas de estudio:

Universidad Juan Agustín Maza.

Universidad de Mendoza.

Universidad de Congreso.

Universidad Champagnat.

Instituto Universitario de Ciencias Empresariales.

Universidad del Aconcagua.

Cómo inscribirse en el programa

Los deportistas interesados deberán descargar la solicitud de inscripción y presentarla en las oficinas de la Subsecretaría de Deportes junto con la documentación requerida.

Fotocopia del DNI.

Nota de intención dirigida al subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta.

Certificado analítico del colegio secundario o certificado de alumno regular.

Certificado de federación en hoja membretada, con firma y sello de la institución correspondiente.

Currículum deportivo, con firma y sello de la asociación o federación, de un máximo de dos hojas.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 30 de octubre de 2026, de lunes a viernes, de 8 a 15, en las oficinas de la Subsecretaría de Deportes, ubicadas en el Estadio Malvinas Argentinas del Parque General San Martín.

Para realizar consultas, los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Alto Rendimiento al 0261 443 9100, interno 141, o escribir a [email protected].