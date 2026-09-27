El Paso a Chile continúa habilitado: cientos de camiones hacen fila en la ruta

Este domingo, el paso a Chile a través del Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos las 24 horas, según informaron las autoridades de alta montaña . La Ruta 7 se encuentra transitable, aunque piden precaución a los conductores al momento de circular.

Durante horas de la tarde, cientos de camiones hacían fila en la ruta para cruzar a Chile a través del Paso Internacional Cristo Redentor.

El pronóstico para hoy en alta montaña anticipa una jornada nublada en la zona sur, con probabilidad de precipitaciones. La nubosidad se incrementará en la zona central, con precipitaciones débiles en el transcurso del día.

A primera hora de la mañana, en las diferentes localidades de alta montaña se registraron las siguientes temperaturas:

A su vez, las autoridades recordaron que el Paso Pehuenche, ubicado al sur de la provincia de Mendoza, permanece cerrado para todo tipo de vehículos.

Así hacían fila los camiones para cruzar a Chile

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Así amaneció alta montaña este domingo

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Así se ve el camino del paso a Chile este domingo. Gentileza

Cómo estará el tiempo en alta montaña los próximos días

Para el lunes 28 de septiembre se espera un cielo nublado a partir del mediodía en la Zona Sur de alta montaña, la cual se extenderá paulatinamente hacia la zona Central con algunas precipitaciones débiles, las cuales terminarían abarcando toda la alta montaña.

Para el día martes 29 se espera nubosidad a partir de las 12 en todos los sectores de alta montaña, con la presencia de precipitaciones débiles en la zona central en horario nocturno.