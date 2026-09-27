El Paso a Chile continúa habilitado: así está la ruta este domingo

Las autoridades informaron que el paso a Chile continúa habilitado las 24 horas. Así amaneció alta montaña este domingo.

Este domingo, el paso a Chile a través del Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos las 24 horas, según informaron las autoridades de alta montaña. La Ruta 7 se encuentra transitable, aunque piden precaución a los conductores al momento de circular.

El pronóstico para hoy en alta montaña anticipa una jornada nublada en la zona sur, con probabilidad de precipitaciones. La nubosidad se incrementará en la zona central, con precipitaciones débiles en el transcurso del día.

Así amaneció alta montaña este domingo Gentileza Gentileza Así se ve el camino del paso a Chile este domingo. Gentileza Cómo estará el tiempo en alta montaña los próximos días Para el lunes 28 de septiembre se espera un cielo nublado a partir del mediodía en la Zona Sur de alta montaña, la cual se extenderá paulatinamente hacia la zona Central con algunas precipitaciones débiles, las cuales terminarían abarcando toda la alta montaña.