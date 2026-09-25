El paso a Chile continúa cerrado este viernes y esperan una reunión para definir si reabre

El paso a Chile permanece cerrado este viernes 25 de septiembre debido a las condiciones que se registran en alta montaña . Las autoridades tienen prevista una reunión a las 8.00 de la mañana para analizar los informes y determinar si existen condiciones para habilitar nuevamente el tránsito.

El cierre alcanza al Sistema Integrado Cristo Redentor , por lo que durante las primeras horas de la jornada no está permitido el tránsito internacional hacia Chile ni en sentido contrario. La decisión de una eventual reapertura quedará sujeta a lo que determinen los organismos que monitorean el corredor internacional.

La mañana comenzó con temperaturas bajo cero en buena parte del corredor. En Uspallata se registran 6°, mientras que en Punta de Vacas la temperatura llega a -5°.

Más hacia la cordillera, en Puente del Inca hay -7° y en Las Cuevas -8°. Estos registros se dan luego de una semana marcada por nevadas, cierres preventivos y reaperturas condicionadas por la evolución del tiempo.

El jueves, el paso a Chile había sido habilitado de manera acotada, entre las 10.00 y las 21.00, para transporte de cargas, ómnibus y vehículos particulares. Además, se había dispuesto suspender el tránsito en Uspallata y Guardia Vieja desde las 19.00.

La definición de la reapertura

Ahora, con el paso nuevamente cerrado, la atención está puesta en la reunión prevista para las 8.00. Allí se analizará la situación del corredor y se definirá si las condiciones permiten retomar el tránsito internacional.

Por el momento, no hay una hora confirmada de reapertura. Quienes tengan previsto viajar hacia Chile deberán esperar la actualización oficial antes de emprender el recorrido.

En paralelo, el paso Pehuenche continúa cerrado. De esta manera, los dos principales pasos internacionales de Mendoza hacia Chile permanecen sin tránsito habilitado durante las primeras horas de este viernes.