El Parque de la Familia será sede de un fin de semana multicultural en Las Heras

Las Heras organiza una nueva edición de la Fiesta de las Colectividades, con gastronomía internacional, shows y propuestas solidarias para toda la familia.

El evento se desarrollará durante tres jornadas consecutivas, de 19 a 0, con entrada libre y actividades para todo público.

La Municipalidad de Las Heras transformará el Parque de la Familia en un espacio de encuentro donde la gastronomía, la cultura y la identidad de distintas comunidades serán protagonistas. Durante tres días consecutivos, de 19 a 0 horas, colectividades del departamento, emprendedores locales y expresiones culturales de diversos países formarán parte de una propuesta pensada para toda la familia.

La iniciativa combinará sabores del mundo, espectáculos musicales y acciones solidarias, promoviendo el compromiso social y el acompañamiento al comercio y la producción local. Entre los principales atractivos se destacan la elaboración de un choripán récord y un show musical de estilo retro, que promete convocar a distintas generaciones.

La apertura será el viernes 19 con un desafío de alcance nacional: la elaboración del choripán más grande del país. El reconocido asador Martín Azcurra, referente de “El Chiquito Parrilla” de El Challao, estará a cargo de esta acción solidaria que alcanzará los 500 metros de extensión y permitirá canjear una porción por un alimento no perecedero.

Música, sabores y propuestas para toda la familia en Las Heras La segunda jornada, el sábado 20, estará dedicada a la nostalgia y al reencuentro con los grandes clásicos musicales. El espectáculo “Que vuelvan los lentos”, a cargo de los DJ 5 MIX, ofrecerá una noche para bailar y revivir los éxitos de las décadas del ’80, ’90 y 2000, en un ambiente festivo y familiar.