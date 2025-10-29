El museo de las universidades del siglo XX: la Universidad Abierta Interamericana y el futuro de la educación

La Universidad Abierta Interamericana celebra sus 30 años con un film que hace repensar a las universidades en una era más inclusiva, tecnológica y humana.

La universidad debe dejar de ser una institución que transmite contenidos para convertirse en una que transforma realidades.

Como parte de su 30.º aniversario, la Universidad Abierta Interamericana (UAI) presenta "El museo de las universidades del siglo XX", un innovador filme de ficción que invita a pensar el futuro de la educación superior. Con idea original del Dr. Jamil Salmi –reconocido asesor del Banco Mundial en educación superior–, este proyecto audiovisual recorre el mundo para reflexionar cómo las prácticas actuales en las universidades impactarán en los próximos años.

Un viaje a través del tiempo y la tecnología El film nos transporta a un museo imaginario donde los protagonistas exploran espacios educativos del pasado y del presente a través de realidad virtual. Desde aulas sin tecnología hasta entornos que aún no han adoptado enfoques multidisciplinarios, clases desactualizadas y hasta un pabellón que destaca la lucha por la inclusión de mujeres y personas de color en las universidades a lo largo de las décadas. Así, el film ofrece una mirada crítica y emotiva de la evolución de la educación superior.

La estética es cautivadora, con una narrativa visual que fusiona ciencia ficción y documental para generar una experiencia inmersiva y reflexiva. La dirección de arte y la fotografía resaltan el papel de la innovación y la tecnología en la educación superior, mientras que la banda sonora y el diseño de sonido crean un ambiente propicio para la reflexión y el debate.

Producida por la UAI, "El museo de las universidades del siglo XX" combina narrativa creativa y pensamiento crítico para fomentar el debate sobre la universidad que la sociedad del siglo XXI necesita. Esta producción nos invita a mirar el presente con los ojos del futuro. Es una provocación necesaria para dejar atrás las lógicas del siglo XX y repensar la universidad como un espacio más flexible, inclusivo, tecnológico y humano. Desde la UAI, acompañar y realizar este film es también una forma de liderar esa transformación que el mundo actual demanda.

La educación superior atraviesa una transformación profunda a nivel mundial, impulsada por la globalización, la innovación tecnológica y la creciente demanda de nuevas habilidades y competencias propias del siglo XXI. En este contexto, las universidades enfrentan el desafío de adaptarse para ofrecer programas y experiencias formativas que respondan tanto a las expectativas de los estudiantes como a las necesidades de la sociedad. “El museo de las universidades del siglo XX” propone una reflexión sobre el futuro de la educación superior y recuerda que todo proceso de cambio requiere colaboración, compromiso y una mirada compartida hacia el porvenir.