El mundo de Charlie y la Fábrica de Chocolate llegó al Gran Rex: mirá quiénes estuvieron en la presentación
El elenco de Charlie y la Fábrica de Chocolate debutó en la puerta del teatro Gran Rex, a meses del estreno del musical.
Falta menos para que la versión teatral argentina de Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show se estrene sobre las tablas del Teatro Gran Rex. A meses de su llegada, el elenco completo de la obra se presentó en la puerta del mítico teatro de calle Corrientes para compartir la magia de Willy Wonka frente a una multitud.
El jueves por la tarde, Agustín “Rada” Aristarán sorprendió al público presente encarnando al mismísimo Willy Wonka -que supo ser interpretado por Johnny Depp y Timothée Chalamet-. Pero no estuvo solo. Mery Del Cerro apareció en la piel de la Sra. Bucket, mientras que Sebastián Almada interpretó al abuelo de Charlie, junto a un destacado elenco que da vida a los entrañables personajes del clásico de Roald Dahl.
A semanas del estreno, la obra superó las 7.000 localidades vendidas. Sin dudas, se trata de una de las producciones más esperadas para la temporada teatral invernal de este 2026.
Mirá todas las fotos de la presentación de Charlie y la Fábrica de Chocolate - El Show
Entradas para Charlie y la Fábrica de Chocolate
Las entradas para ver la obra de Charlie y la Fábrica de Chocolate en el Teatro Gran Rex ya están disponibles en el sitio de Tuentrada.com y en la boletería del teatro (Av. Corrientes 857, CABA).