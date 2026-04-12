El mundo de Charlie y la Fábrica de Chocolate llegó al Gran Rex: mirá quiénes estuvieron en la presentación

El elenco de Charlie y la Fábrica de Chocolate debutó en la puerta del teatro Gran Rex, a meses del estreno del musical.

Charlie y la Fábrica de Chocolate llegó al Gran Rex.

Falta menos para que la versión teatral argentina de Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show se estrene sobre las tablas del Teatro Gran Rex. A meses de su llegada, el elenco completo de la obra se presentó en la puerta del mítico teatro de calle Corrientes para compartir la magia de Willy Wonka frente a una multitud.

El jueves por la tarde, Agustín “Rada” Aristarán sorprendió al público presente encarnando al mismísimo Willy Wonka -que supo ser interpretado por Johnny Depp y Timothée Chalamet-. Pero no estuvo solo. Mery Del Cerro apareció en la piel de la Sra. Bucket, mientras que Sebastián Almada interpretó al abuelo de Charlie, junto a un destacado elenco que da vida a los entrañables personajes del clásico de Roald Dahl.

A semanas del estreno, la obra superó las 7.000 localidades vendidas. Sin dudas, se trata de una de las producciones más esperadas para la temporada teatral invernal de este 2026.