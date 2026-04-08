El mejor alfajor del mundo según el ranking Taste Atlas: cuál es y dónde comprarlo

Un alfajor producido en Córdoba fue reconocido como el mejor del mundo por la plataforma gastronómica internacional Taste Atlas , que elabora rankings globales de comidas y productos tradicionales. Se trata del alfajor de chocolate tradicional de El Nazareno, una fábrica familiar originaria del valle de Traslasierra , que logró ubicarse en el primer puesto entre los 100 que integraban la lista.

El reconocimiento se dio a conocer en marzo de este año y sorprendió incluso dentro de la industria dulce argentina. La plataforma evalúa preparaciones gastronómicas de más de 150 países y reúne millones de calificaciones de usuarios y expertos.

En ese contexto, que un alfajor argentino haya superado a dulces europeos, asiáticos y norteamericanos representa un hito para la producción local.

La empresa El Nazareno comenzó a elaborar alfajores y dulces en 1982. Desde entonces mantiene una producción que combina métodos artesanales con procesos industriales destinados a asegurar la calidad y la uniformidad de cada producto.

Su origen en Traslasierra, uno de los destinos turísticos más visitados de la provincia de Córdoba, permitió que durante años los visitantes se llevaran el alfajor como recuerdo gastronómico. Con el tiempo, ese circuito turístico terminó convirtiéndose en una forma de promoción que expandió la marca a otras regiones del país.

el nazareno 2

Por qué fue elegido el mejor alfajor

En su evaluación, Taste Atlas destacó especialmente la calidad de los ingredientes y el equilibrio de sabores del alfajor de chocolate tradicional.

Según el análisis del sitio, el dulce de leche se caracteriza por una textura cremosa y un sabor lácteo intenso, con una dulzura que no resulta invasiva y se integra con el resto de los componentes.

La cobertura de chocolate, por su parte, fue valorada por aportar un leve toque amargo que equilibra el relleno y completa una experiencia de sabor armoniosa.

Esa combinación de textura, equilibrio y calidad de materia prima fue uno de los aspectos que llevó al jurado y a los usuarios de la plataforma a posicionarlo en el primer lugar del ranking global.

Dónde se pueden comprar

Actualmente, El Nazareno cuenta con 13 sucursales. Doce de ellas están distribuidas en diferentes localidades de la provincia de Córdoba y una en la ciudad de Merlo.

Entre los puntos de venta más conocidos se encuentran tiendas en Córdoba, Mina Clavero, Cura Brochero, Nono, Villa Dolores, Río Cuarto, Villa los Patos, y Villa Carlos Paz.

Además de las ventas en locales físicos, la empresa ofrece envíos a todo el país a través de su página web. Los tiempos de entrega suelen ser de entre 48 y 72 horas para el área de Buenos Aires, mientras que para provincias más alejadas pueden extenderse hasta una semana.

el nazareno 1

La variedad de sabores

Más allá del alfajor de chocolate tradicional que lidera el ranking, la firma desarrolló una amplia línea de productos con distintas combinaciones.

Entre los sabores disponibles se encuentran: Chocolate blanco, Nougat, Nougat negro, Chocolate con frambuesa, Chocolate con naranja, Chocolate con frutilla, de Dulce de Leche, de Membrillo, de Higo, de Hojaldre, y de Hojaldre bañado con chocolate. Es justamente la variedad de hojaldre es el que se hizo famoso años atrás por ser el preferido del Papa Francisco.

Las versiones frutales incorporan un toque de acidez que contrasta con la dulzura del relleno de dulce de leche, mientras que las variedades con nougat suman textura crocante y notas de almendras tostadas.

la arquitectura de los locales de El Nazareno ya son marca registrada

Un ranking dominado por alfajores argentinos

El ranking de Taste Atlas no solo destacó a El Nazareno. Varias marcas argentinas lograron ubicarse entre las mejores del mundo.

De hecho, el top cinco quedó integrado exclusivamente por alfajores producidos en el país, lo que confirma el peso de este producto dentro de la tradición gastronómica argentina.

Las marcas mejor posicionadas fueron:

El Nazareno – Alfajor de chocolate tradicional

Guolis – Intenso negro

La Olla de Cobre – Alfajor artesanal

Señor Alfajor – Frambuesa y merengue

Alfajores Malfatti – Clásico marplatense

El resultado refuerza el lugar del alfajor como uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía argentina, consumido a diario por millones de personas y cada vez más reconocido en el exterior.