El Mclaren campeón de F1 en Buenos Aires: cuándo y dónde visitarlo

El auto con el que Lando Norris se consagró campeón de F1 se encuentra en Plaza de Mayo. Luego será llevado al Dot y más tarde a Mar del Plata.

La réplica del auto con el que Lando Norris ganó la F1, de visita en Buenos Aires.

Tras una intensa temporada de F1, que consagró a Lando Norris por primera vez como campeón, los fanáticos del automovilismo podrán visitar y sacarse fotos con el monoplaza con el que el piloto británico venció a Max Verstappen, ya que una réplica del vehículo será exhibida en Buenos Aires desde el 17 al 23 de diciembre, cuando viaje a la costa atlántica.

En un país que se revolucionó luego de la llegada de Franco Colapinto a la máxima competición, ya confirmado para la temporada 2026 como piloto de Alpine, aquellos que quieran conocer el monoplaza podrán hacerlo este miércoles en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, donde se encuentra exhibido el auto de la escudería de McLaren.

Luego, esta réplica del vehículo que le dio el primer título desde 2008 a la escudería británica, en un año donde también se coronaron con el Campeonato de Constructores, en lo que fue un año histórico para McLaren.

Cuándo ve el monoplaza de Lando Norris y McLaren en Buenos Aires Este tour, que comenzó este miércoles en la Plaza de Mayo, continuará desde el 18 hasta el 23 de diciembre en Buenos Aires, donde los fanáticos podrán visitar el vehículo.