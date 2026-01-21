Presenta:

El lugar más buscado de alta montaña reabrió y el primer fin de semana dejó una cifra que habla sola

Tras el despeje del camino en alta montaña, el ingreso volvió con cupos y reserva online, y la demanda arrancó fuerte.

La Laguna del Diamante se convirtió en uno de los lugares más visitados de alta montaña.

En el arranque de la temporada 2026, la Laguna del Diamante volvió a recibir visitantes y lo hizo con números altos desde el inicio. En su primera semana con acceso habilitado, ingresaron 627 personas y circularon 224 vehículos, una señal clara del interés que despierta este destino de alta montaña entre mendocinos y turistas.

La reapertura se concretó el 14 de enero, después de una serie de tareas clave para garantizar una circulación más ordenada, tras el temporal del 9 de enero que afectó la zona.

Apertura con camino reacondicionado de la Laguna del Diamante

La habilitación llegó luego de trabajos intensivos en el circuito de acceso. Personal y maquinaria removieron acumulaciones de nieve y hielo, retiraron rocas grandes, limpiaron sectores inestables y reconstruyeron partes del trazado. El tramo final combina paisaje y exigencia: desde la Ruta Nacional 40, último punto con asfalto, se recorren 64,6 kilómetros por ripio y huella consolidada. Por eso, las autoridades insistieron en que el ingreso se realice bajo un esquema de control y con planificación previa.

Laguna del diamante

Dónde queda y cómo reservar el ingreso

El espejo de agua está en el departamento de San Carlos, a unos 220 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Mendoza, a 3.300 metros de altura. El viaje suele demandar alrededor de cuatro horas, con condiciones que cambian rápido por viento, frío y altura. Además del atractivo natural, el entorno suma un plus: la laguna se ubica frente al volcán Maipo, de 5.323 metros.

Para entrar esta temporada es obligatorio gestionar la reserva con anticipación en el sistema oficial de Áreas Naturales Protegidas: allí se elige actividad, fecha y franja horaria, se cargan los datos de los visitantes y se confirma el cupo.

Entradas, horarios y opciones habilitadas

El esquema de acceso se organiza por modalidad. La opción “por el día” permite pesca deportiva, caminatas, ciclismo y picnic, siempre siguiendo indicaciones de guardaparques. La alternativa con pernocte suma el acampe, con estadía según noches seleccionadas y disponibilidad consecutiva. El área para carpas es agreste, se ubica en la margen oeste, está resguardada de los vientos por una colada de escoria y queda cerca de baños públicos; no hay proveeduría. Para quienes buscan mayor exigencia, existe el permiso andinista para trekking y/o ascenso al Maipo, con permanencia de hasta siete días y seis noches. En ese caso se exige handy VHF y la firma del formulario de aceptación de riesgo; también se aconseja guía habilitado, GPS y equipo específico de Alta Montaña.

Para el pago, el sistema genera un cupón que puede abonarse por Pago Fácil o Mercado Pago. El comprobante se presenta al momento de ingresar. En cuanto a horarios, hasta el 28 de febrero el ingreso habilita de 7 a 17 para visitas diurnas, y hasta las 19 para quienes se quedan a dormir. En marzo cambia el cronograma: se podrá entrar de 8 a 16 por el día y hasta las 18 con pernocte. La recomendación general es simple: llegar temprano, llevar el vehículo en condiciones y evitar improvisar, porque la zona no tiene servicios.

La altura y el clima imponen reglas. Se sugiere hidratarse antes y durante la visita para reducir síntomas de mal de montaña. También conviene llevar agua, comida, elementos de higiene, abrigo, rompevientos, protector solar, gorra y lentes. Quienes pescan deben contar con licencia vigente, y si usan flotador individual, se exigen elementos de seguridad como silbato y chaleco salvavidas, además de cuerda y estaca. Para ciclistas, el casco es obligatorio. En vehículos, se recomienda altura suficiente, auxilio mecánico y al menos tres cuartos de tanque, porque no hay asistencia en el lugar.

Las prohibiciones buscan cuidar el ambiente y ordenar la experiencia: no se permite ingresar con mascotas, armas ni motos de enduro. Tampoco está habilitado circular fuera de los caminos permitidos, encender fuego fuera de sitios autorizados, nadar o navegar, ni dañar flora, fauna o infraestructura. Dejar residuos o extraer elementos naturales y restos arqueológicos está expresamente vedado. Desde el Ministerio de Energía y Ambiente recuerdan que se trata de un entorno áspero y sin comercios, por lo que ir preparado y respetar al equipo de guardaparques es parte central de la visita y de la preservación del área.

