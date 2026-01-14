Después de la postergación y la limpieza del camino, inauguró la temporada de la Laguna del Diamante

Luego de varios días marcados por el mal tiempo, la Reserva Natural Laguna del Diamante finalmente abrió al público este miércoles 14 de enero. El ingreso durante esta jornada será gratuito y no requerirá turno previo, como forma de dar inicio formal a la temporada de visitas 2026.

La apertura llega después de un arranque accidentado. En un primer momento, la habilitación estaba prevista para principios de enero, pero las fuertes tormentas obligaron a suspender el ingreso por razones de seguridad. Incluso hubo un acto de apertura formal sin público, mientras el camino permanecía intransitable por la acumulación de nieve y hielo. A partir de los días siguientes, el acceso será mediante entrada comprada por internet, según la actividad elegida.

Durante esos días, la Dirección Provincial de Vialidad intensificó los trabajos de despeje y acondicionamiento del circuito de acceso. Las tareas se extendieron tras el temporal del 9 de enero y permitieron recuperar el camino para garantizar una llegada ordenada y segura a uno de los paisajes más impactantes de Mendoza.

Las labores incluyeron la remoción de grandes acumulaciones de nieve, el retiro de rocas, la limpieza de sectores inestables y la reconstrucción de tramos dañados. Desde la Ruta Nacional 40 hasta la laguna hay 64,6 kilómetros de caminos de tierra, que ahora se encuentran en condiciones para recibir visitantes. Todo el operativo se realizó con criterios de cuidado ambiental.

La Laguna del Diamante está ubicada a 220 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Mendoza, en el departamento de San Carlos, a 3.300 metros sobre el nivel del mar. El viaje demanda unas cuatro horas y se desarrolla en un entorno de Alta Montaña, sin servicios ni proveeduría, por lo que se recomienda planificar la visita con anticipación.

Entradas, actividades y recomendaciones

laguna del diamante apertura 2026

Durante la temporada, los visitantes podrán realizar senderismo, pesca deportiva, ciclismo, picnic, acampe y andinismo, según la modalidad de ingreso elegida. Desde el jueves en adelante, todas las entradas deberán adquirirse de manera online a través del sistema oficial de Áreas Naturales Protegidas. Allí se selecciona la actividad, la fecha y el horario disponible.

Los horarios de ingreso varían según el mes y el tipo de visita, y los martes rige una excepción con ingreso a partir de las 13.00 por relevo del personal. Para quienes opten por acampar o realizar actividades de montaña, existen requisitos específicos que deben cumplirse antes de ingresar al área protegida.

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente recuerdan que se trata de un ambiente agreste y que es obligatorio respetar las indicaciones de los guardaparques. No está permitido ingresar con mascotas, hacer fuego fuera de los sectores habilitados ni circular fuera de los caminos autorizados. El cuidado de la Laguna del Diamante es una responsabilidad compartida para que siga siendo un tesoro natural de Mendoza.