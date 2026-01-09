La Laguna del Diamante ya inauguró su temporada, pero el ingreso al público aún espera

La Reserva Natural Laguna del Diamante inauguró oficialmente su temporada 2026 el jueves 8 de enero, con un acto realizado en la Seccional Guardaparque Alvarado. Sin embargo, las fuertes tormentas registradas en gran parte de Mendoza impidieron el ingreso de visitantes. La apertura fue formal, pero sin acceso al público por razones de seguridad.

Tras el temporal, Vialidad Provincial retomó de inmediato las tareas de despeje y reacondicionamiento del camino. El objetivo es habilitar el ingreso lo antes posible, siempre que las condiciones climáticas y del terreno lo permitan.

Las autoridades insistieron en la importancia de respetar la cartelería y las indicaciones del personal de Guardaparques y Gendarmería. También recordaron que está prohibido hacer fuego fuera de los sectores habilitados. En toda la reserva, solo se permite encender fuego en el área de acampe con pircas, que es el único espacio autorizado.

Desde Vialidad Mendoza aseguraron que el camino quedará en condiciones para todo tipo de vehículos, incluso los de menor porte. Si bien se recomienda la doble tracción, los trabajos apuntan a que se pueda llegar a la laguna con cualquier rodado. De todos modos, remarcaron que es fundamental respetar la zonificación y no ingresar a sectores restringidos.

En paralelo, se confirmó la habilitación del Sendero de los Pescadores hasta la casa de Juan Gualberto García. Se trata de un recorrido cargado de historia, ya que conecta con el lugar donde fue hallado Henri Guillaumet, el aviador francés que sobrevivió tras un accidente en los años 30. Paisaje, memoria y montaña se cruzan en un sendero muy especial.

Además, otras autoridades señalaron que se continúa trabajando en el Sendero de Gran Recorrido de los Andes. Este proyecto tiene a la Laguna del Diamante como punto central y se extiende 250 kilómetros hacia el norte y 250 hacia el sur. De esta manera, el lugar se consolida como un nexo entre los Andes centrales y los Andes patagónicos-fueguinos.

Acceso, actividades y sistema de turnos

laguna del diamante1 La Reserva Natural Laguna del Diamante abrirá oficialmente su temporada 2026 este jueves. Prensa Gobierno de Mendoza

La apertura de la temporada fue posible gracias a intensos trabajos viales que incluyeron despeje de nieve, remoción de rocas y reconstrucción de tramos dañados. Desde la Ruta Nacional 40 hasta la laguna hay 64,6 kilómetros de caminos de tierra, siendo el tramo más exigente el que une la Seccional Alvarado con la Seccional Laguna, donde se ubica el refugio El Cilindro.

El ingreso se gestiona de manera exclusiva por internet a través del sistema oficial de Áreas Naturales Protegidas. Allí se puede elegir la modalidad: visita por el día, acampe o andinismo. Los horarios varían según el mes y el tipo de entrada, y los martes el ingreso comienza a las 13 por relevo del personal.