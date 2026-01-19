El impostor, el juego que se hizo viral entre adolescentes y sus familias

Sólo se necesita usar el celular al comienzo. Con uno sólo, basta. Después pensar y divertirse en grupo. El juego “El Impostor ” se convirtió en una de las propuestas virales para animar reuniones sociales y familiares. Su gran ventaja es la versatilidad: puede jugarse con cualquier tema, desde comidas y deportes hasta países o personas famosas, lo que lo vuelve dinámico y lo adapta a todo tipo de público. La novedad: adolescentes lo juegan con sus familias.

"Juguemos al impostor ", se oye en las distintas casas, pero antes se escuchó en los recreos escolares de pre y adolescentes. Se trata de una opción fácil y apta para todas las edades, para sobremesas familiares, cumpleaños, juntadas de amigos o encuentros de esos que salen en el momento.

Sus mayores virtudes son que se activan la creatividad, estrategia y diversión. Risas, risas y más risas. Pero se combinan en una mecánica simple que no requiere más que ganas de participar. Para jugar se necesitan al menos tres personas, aunque con cuatro o más jugadores la experiencia se vuelve más entretenida.

Al comenzar la partida, todos los participantes reciben una palabra secreta, que está en una aplicación del celular pero hay quienes también lo han jugado en papel. Pero, atención: uno de ellos será designado como el impostor - esto es algo azaroso- y no conocerá el concepto que comparten el resto. Es decir no sabe la palabra, pero tiene que dismularlo para que no lo descubran.

En la ronda, los jugadores deben decir una palabra relacionada con el tema. El objetivo es dar pistas sutiles: ser demasiado obvio puede facilitarle el trabajo al impostor, que intenta deducir de qué se está hablando sin quedar expuesto. Por ejemplo, si la palabra es leche, decir vaca sería muy obvio.

Mientras escucha atentamente, el impostor debe intervenir con palabras que encajen de manera general en la conversación, buscando pasar desapercibido y confundir al grupo. A veces, si no tiene mucha experiencia o no se le ocurren muchas ideas, queda descubierto al comienzo del juego,tras la primera rueda.

Una vez que todos participaron, llega el momento de la votación. Cada jugador señala a quien cree que es el impostor. Si se elimina a alguien que no lo es, comienza una nueva ronda. El grupo gana si logra identificarlo; en cambio, si al final quedan solo dos jugadores y el impostor no fue descubierto, la victoria es para él.

Impostor

Reglas básicas del juego viral

Aunque la dinámica es simple, existen algunas reglas clave para que el juego funcione correctamente:

Cada participante dice una sola palabra por turno y no puede repetir la de otro jugador.

No está permitido explicar, hacer gestos ni agregar comentarios fuera de la ronda.

El impostor no puede hacer preguntas directas ni pedir aclaraciones. Debe comportarse como alguien más.

No se pueden realizar comentarios mientras otro jugador está hablando.

En cada ronda, solo se puede votar a una persona.

Está prohibido decir la palabra exacta que corresponde al concepto secreto porque se termina el juego. .

La experiencia de familias y amistades

De repente, sin pensarlo, Cecilia se encontró jugando con sus hijos de 16 y 14 años una noche de jueves. "No lo podía creer, hace tanto tiempo que no jugábamos juntos, nos pasamos horas y horas. Es muy divertido, sano, incluso ayuda a los chicos a pensar familias de palabras, a conocer vocabulario, a generar estrategia".

Maite cuenta: "Tengo 15 años, generalmente lo juego en los recreos con mis amigos pero ahora en vacaciones juego en el club o en los almuerzos con mis papás. Me súper divierto, también es lindo compartir algo con ellos, la verdad".

Juan cuenta que tiene 20 años y que lo juegan... con sus compañeros de trabajo. "Nos dan una hora para almorzar y la verdad que antes charlábamos de algo o cada uno estaba en la suya con los teléfonos, ahora me parece súper divertido poder pasar el rato con este juego".