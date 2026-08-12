El homenaje a San Martín que harán los alumnos del secundario en Mendoza

Mendoza fue la cuna de la gesta sanmartiniana, del cruce de los Andes para liberar el continente. Pero además tuvo a José de San Martín como gobernador. Y la impronta del prócer está en todos lados.

Ahora los estudiantes del secundario de la Provincia rendirán homenaje a San Martín todos los años prometiendo honrar la bandera que fue creada para el Ejército de los Andes y que es la enseña provincial.

La Dirección General de Escuelas amplió el protocolo de actos y ceremonias escolares e incorporó la promesa a la Lealtad de la Bandera de la Provincia de Mendoza. Ese acto será obligatorio para los alumnos de segundo año.

Ese acto debe realizarse en el marco de la celebración por el paso a la inmortalidad de José de San Martín, es decir el 17 de agosto. "La Promesa de Lealtad a la Bandera Provincial constituye una instancia educativa de profundo valor simbólico y formativo, que fortalece la identidad mendocina, el sentido de pertenencia, el respeto por los símbolos provinciales y el compromiso ciudadano de los estudiantes", explica la resolución nueva.

Este año harán esa promesa los alumnos de segundo año del Nivel Secundario y aquellos alumnos de tercer año en adelante que no lo hicieron anteriormente. Es decir, será un acto masivo.

Más que una reliquia, la bandera del cruce de los Andes expresa el plan continental de San Martín y el rol central de Mendoza en la independencia. Rodrigo D'Angelo / MDZ

El acto

A la formalidad del acto por el recuerdo de San Martín, se le agregará la promesa, que será así:

El director de la escuela deberá leer las palabras ya determinadas por la DGE “Estudiantes: Ésta es la bandera que el general don José de San Martín juró, por su honor y por su patria, defender con su vida. Como expresión de nuestra historia acompañó al ejército libertador en la consolidación de la independencia de los pueblos de américa. Nació en la esperanza de hombres y mujeres mendocinos para generar un futuro de paz. Es la bandera de la provincia. Es el emblema que nos identifica y nos convoca en la promoción de nuevos horizontes. Es ella nuestra historia, nuestra tierra, con sus montañas, sus vides, sus ríos azules, sus nieves eternas. Es ella nuestro presente y nuestro futuro", dice la leyenda.

Y sigue. "Estudiantes: Si en la simiente de nuestros actos están presentes las virtudes del general San Martín. ¿Prometen, entonces, ser leales a esta bandera, comprometidos con la responsabilidad que tienen como estudiantes, a amarla y defenderla, reconociendo que a la patria sólo la construimos entre todos?”, dirá la directora de la escuela. Los alumnos responderán con el tradicional “sí, prometo”.