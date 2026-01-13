El histórico Chalet Díaz de la 9 de Julio está en venta: a cuánto cuesta y cómo es por dentro

El histórico Chalet Díaz , la vivienda construida sobre la terraza de un edificio ubicado en el Microcentro porteño, volvió al mercado inmobiliario. La operación incluye el conjunto completo: más de 10.300 metros cuadrados edificados, nueve pisos de oficinas, cocheras, locales comerciales y el reconocido chalet elevado, declarado bien patrimonial por la Ciudad de Buenos Aires .

El inmueble se encuentra en Sarmiento al 1100, a metros del Obelisco y de la avenida 9 de Julio . Según estimaciones del sector, el precio de venta ronda los 8 millones de dólares. La comercialización no contempla fraccionamientos: el paquete se ofrece en bloque, como unidad funcional indivisible.

De los más de 10.300 m² construidos, aproximadamente 7.500 m² corresponden a espacios actualmente rentables, distribuidos en nueve pisos de oficinas. El edificio cuenta con subsuelo, planta baja con local, cocheras, tres ascensores y una vivienda de dos plantas en la cima que le otorga identidad arquitectónica única.

El chalet fue construido en 1927, antes de la apertura de la avenida 9 de Julio y varios años antes de la instalación del Obelisco. Con más de 200 metros cuadrados cubiertos, se desarrolla en dos niveles más un altillo. La estructura se mantiene casi inalterada desde su origen y conserva pisos de pinotea, ventanales, aberturas y luminarias de época.

La vivienda fue impulsada por Rafael Díaz, inmigrante español y fundador de Muebles Díaz, una de las mueblerías más importantes de Buenos Aires en el siglo XX. Su objetivo no era residencial permanente: construyó la casa como un refugio de descanso durante la jornada laboral. En la planta baja y los pisos inferiores funcionaba su negocio, organizado como una tienda departamental con distintos estilos de mobiliario por nivel.

El diseño del chalet fue inspirado en la arquitectura normanda, con techo de tejas similar al de las casas de Mar del Plata, ciudad con la que Díaz mantenía un vínculo personal. Tanto la mueblería como la vivienda se construyeron de forma simultánea. La tienda operó hasta 1985, cuando cerró y el edificio inició un proceso de reconversión para uso de oficinas.

Tras el cierre del comercio, los distintos pisos fueron alquilados por empresas, mientras que el chalet quedó al margen del circuito de uso cotidiano. En décadas posteriores fue utilizado de manera ocasional, como estudio fotográfico, comedor interno o lugar de reuniones, sin alterar su configuración original. Desde allí también funcionó una emisora de radio vinculada al negocio, que con el tiempo derivó en la actual Radio Rivadavia.

El Chalet Díaz, declarado un “sitio histórico” de la Ciudad de Buenos Aires

En 2014, el Chalet Díaz fue declarado Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en la categoría “Sitios o Lugares Históricos”, bajo la Ley 1227. La protección alcanza exclusivamente a la vivienda ubicada en la terraza y prohíbe modificaciones estructurales sin autorización del área de Cultura. Sí se permite realizar tareas de conservación o mantenimiento. El resto del edificio no está afectado por esta declaración.

En los últimos años, la familia de Rafael Díaz promovió distintas iniciativas para preservar el lugar. En determinado período, el chalet fue abierto al público para actividades culturales, eventos gastronómicos y encuentros privados. Ese esquema ya no se encuentra vigente. Actualmente, la casa está alquilada y se usa solo para reuniones privadas, hasta que se concrete una eventual venta.