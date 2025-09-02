El Gobierno de la Ciudad lanzó un protocolo para embarazadas en situación vulnerable
El programa del Gobierno de la Ciudad hará un seguimiento hasta los 1.000 días desde el nacimiento de los bebés.
El Gobierno de la Ciudad lanzó el Protocolo 1000 días para embarazadas en situación vulnerable, un programa de acompañamiento integral para las mamás desde la concepción hasta los primeros 2 años de vida de los bebés.
Lo que establece el protocolo y cómo funciona
- Acompañamiento personal y sostenido: entrevista inicial, registro anónimo, reflexión, decisión libre y acompañamiento a la decisión tomada.
- Seguimiento hasta los 1.000 días desde el nacimiento de los nenes, con registro digital y evaluación externa.
- Consejerías integradas por equipos interdisciplinarios coordinados por un orientador, contando con organizaciones de la sociedad civil que están presentes en el territorio.
- Acceso desde múltiples canales: línea 108 (opción 4), 147, Boti (el WhatsApp de la Ciudad 11 5050-0147), o en hospitales y Centros de Salud y Acción Comunitaria (CESAC).
- Capacitación del personal en aspectos médicos, psicosociales y legales.
- Evaluación anual del protocolo, con posibilidad de ajustes según resultados y aprendizajes.
Primera vez en Argentina
Es la primera vez que una iniciativa de estas características se implementa en la Argentina. “Es una herramienta más para garantizar el bienestar de la familia y que ninguna mujer se sienta sola. Vamos a cuidar la vida con una mirada integral que fortalezca el vínculo madre-hijo”, dijo el Jefe de Gobierno Jorge Macri en el Hospital Materno infantil Ramón Sardá.
“Seguimos fortaleciendo los Centros de Primera Infancia, abriendo nuevos y ampliando la atención en horario nocturno para que criar, estudiar y trabajar no sea una tarea imposible. Siempre vamos a trabajar para equilibrar la cancha”, agregó.
El Protocolo de Acompañamiento de la Embarazada en Situación de Vulnerabilidad (PAEV) es un trabajo articulado entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, el Ministerio de Salud y organizaciones del tercer sector.
“Este protocolo no sólo respeta la ley: la hace realidad en cada barrio y en cada mujer garantizado que ya no haya una única opción. En la Ciudad estamos comprometidos en acompañar a todas las mujeres en cada etapa de la vida”, expresó el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, Gabriel Mraida.