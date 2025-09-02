El Gobierno de la Ciudad lanzó un protocolo para embarazadas en situación vulnerable

El Gobierno de la Ciudad lanzó el Protocolo 1000 días para embarazadas en situación vulnerable , un programa de acompañamiento integral para las mamás desde la concepción hasta los primeros 2 años de vida de los bebés.

Es la primera vez que una iniciativa de estas características se implementa en la Argentina. “Es una herramienta más para garantizar el bienestar de la familia y que ninguna mujer se sienta sola. Vamos a cuidar la vida con una mirada integral que fortalezca el vínculo madre-hijo”, dijo el Jefe de Gobierno Jorge Macri en el Hospital Materno infantil Ramón Sardá.

“Seguimos fortaleciendo los Centros de Primera Infancia, abriendo nuevos y ampliando la atención en horario nocturno para que criar, estudiar y trabajar no sea una tarea imposible. Siempre vamos a trabajar para equilibrar la cancha”, agregó.

El Protocolo de Acompañamiento de la Embarazada en Situación de Vulnerabilidad (PAEV) es un trabajo articulado entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, el Ministerio de Salud y organizaciones del tercer sector.

“Este protocolo no sólo respeta la ley: la hace realidad en cada barrio y en cada mujer garantizado que ya no haya una única opción. En la Ciudad estamos comprometidos en acompañar a todas las mujeres en cada etapa de la vida”, expresó el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, Gabriel Mraida.