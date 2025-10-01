El Gobierno anunció "Familia Militar", un programa de descuentos de hasta el 50% para personal de Defensa

El Gobierno presentó este miércoles el programa "Familia Militar", el cual consiste en descuentos de hasta el 50% para todo el personal de Defensa, ya sea uniformado o civil. Los beneficios aplicarán para colegios, universidades, supermercados, electrodomésticos, gimnasios, hoteles, indumentaria y otros rubros y servicios.

Este es el programa de descuentos que presentó Adorni Así lo informó el Vocero Presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa por la mañana. Aseguró que "un millón de argentinos que integran la comunidad de Defensa, entre ellos militares en actividad, militares retirados, personal civil, reservistas, veteranos de Malvinas y familiares de caídos" podrán acceder a los descuentos.

En esta línea, según lo publicado en el Boletín Oficial, también podrán acceder al programa "alumnos y docentes de la Universidad de la Defensa Nacional y de los institutos de formación militar, así como de los afiliados al IOSFA".

Adorni explicó también que el programa de descuentos funcionará "a través de una nueva plataforma digital, mediante una articulación público-privada, lo que significa que el costo será íntegramente absorbido por el sector privado".

Junto a Adorni, iba a estar en un principio el ministro de Defensa, Luis Petri, pero por problemas de agenda no pudo asistir y haría un evento propio "en las próximas horas" para explicar más detalles de la medida.