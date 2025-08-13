El Gobierno anunció aumentos a docentes universitarios y fondos especiales
El Ministerio de Capital Humano difundió un comunicado que anunció aumentos, además de fondos extra a universidades y hospitales para mejorar salarios y servicios.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, informó este miércoles una serie de medidas económicas dirigidas a universidades nacionales y hospitales universitarios, con el objetivo de reforzar su funcionamiento, mejorar los salarios y fortalecer la capacidad de atención médica y académica.
En un comunicado, la cartera detalló que, "desde diciembre de 2023, la actual gestión dispuso un aumento extraordinario del 345% en los gastos de funcionamiento de las universidades, luego de que en 2023 el gobierno anterior no aplicara actualizaciones pese a la inflación registrada".
En materia salarial, se siguió la pauta definida para el personal de la Administración Pública Nacional. "Entre enero de 2024 y mayo de 2025, el incremento acumulado llegó al 111%. Además, los hospitales universitarios recibieron un aumento del 246% en su presupuesto para salud, pasando de $14.403 millones en 2023 a casi $49.840 millones en 2024", señaló el documento.
Para 2025, se prevé una partida especial de $33.000 millones para hospitales dependientes de la Universidad de Buenos Aires, destinada a reforzar la atención médica y las funciones de docencia e investigación.
Aumento para las universidades
En el comunicado, el Ministerio anunció un aumento del 7,5% para los salarios de docentes y no docentes universitarios, a aplicarse entre septiembre y noviembre, sumado a un incremento del 3,95% en agosto.
Asimismo, se dispuso el pago excepcional de $25.000 por cargo para el personal no docente y para docentes con dedicaciones exclusivas, ajustado proporcionalmente para el resto de las dedicaciones y cargos preuniversitarios.
En ese sentido, el Ministerio de Capital Humano destacó que, desde el inicio de la gestión, se fortalecieron las transferencias a universidades nacionales y se asignaron, en 2024, más de $23.000 millones adicionales para acciones específicas de la Subsecretaría de Políticas Universitarias.