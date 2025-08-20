El Gobierno actualizó el régimen de registro de armas para las fuerzas de seguridad: de qué se trata

El Gobierno obligará a todas las fuerzas de seguridad nacional a mantener actualizado el registro de su personal y del material institucional en uso.

El Gobierno busca garantizar el control estatal sobre la tenencia y portación de armas, tanto en personal activo como retirado.

El Gobierno de Javier Milei, bajo el Registro Nacional de Armas (Renar) oficializó este martes una resolución que busca modernizar y unificar los procesos de registración, fiscalización y control del armamento en poder de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas.

Cúal es el objetivo del Gobierno ante la actualización Mediante la resolución 17/2025, publicada en el Boletín Oficial, el objetivo de la nueva reglamentación es evitar demoras administrativas, eliminar instancias de autorización previa innecesarias y garantizar el control estatal sobre la tenencia y portación de armas, tanto en personal activo como retirado.

bullrich y fuerzas federales Archivo Entre los puntos centrales de la resolución se destacan:

Altas y bajas de material institucional : todas las fuerzas deberán informar periódicamente la situación de su dotación de armas y mantener actualizados sus inventarios ante el Renar.

: todas las fuerzas deberán informar periódicamente la situación de su dotación de armas y mantener actualizados sus inventarios ante el Renar. Condición de legítimo usuario : el personal activo y retirado que solicite por primera vez el permiso de portación, o que lo tenga vencido, deberá realizar el trámite completo bajo los nuevos requisitos establecidos.

: el personal activo y retirado que solicite por primera vez el permiso de portación, o que lo tenga vencido, deberá realizar el trámite completo bajo los nuevos requisitos establecidos. Exonerados y sancionados : quienes hayan sido dados de baja obligatoriamente por sanciones disciplinarias no podrán acceder a la condición de legítimo usuario.

: quienes hayan sido dados de baja obligatoriamente por sanciones disciplinarias no podrán acceder a la condición de legítimo usuario. Enrolamiento obligatorio : los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal, policías provinciales y de CABA deberán inscribirse individualmente en el sistema digital mirenar.minseg.gob.ar en un plazo máximo de 60 días.

: los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal, policías provinciales y de CABA deberán inscribirse individualmente en el sistema digital en un plazo máximo de 60 días. Actualización permanente de datos : cada institución deberá informar de inmediato cualquier modificación sobre condiciones psicofísicas, antecedentes disciplinarios, domicilios de guarda o datos de contacto de su personal armado.

: cada institución deberá informar de inmediato cualquier modificación sobre condiciones psicofísicas, antecedentes disciplinarios, domicilios de guarda o datos de contacto de su personal armado. La resolución establece que el incumplimiento de esta obligación implicará responsabilidad administrativa para los funcionarios encargados de la actualización.