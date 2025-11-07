El extraño fenómeno que se vio en el cielo de Neuquén tras las tormentas

El fenómeno se registró a 50 km de Rincón de los Sauces, Neuquén, durante las tormentas del jueves. Las imágenes fueron difundidas por el SMN. De qué se trata.

El registrofílmico y fotográfico fue realizado por Héctor Carabajal, vecino de Rincón de los Sauces.

En las fotos se observa claramente la estructura vertical del remolino tocando tierra.

El SMN difundió imágenes de un particular fenómeno captado a unos 50 kilómetros de Rincón de los Sauces, Neuquén.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió este viernes imágenes impactante sobre un extraño fenómeno que sorprendió a habitantes de Neuquén. Durante las tormentas registradas en esa provincia, se formó un tornado no supercelular, un evento poco habitual en esta región patagónica.

El organismo difundió imágenes captadas a unos 50 kilómetros de Rincón de los Sauces, donde se observa claramente la estructura vertical del remolino tocando tierra.

El registro fue realizado por Héctor Carabajal, vecino de Neuquén, quien capturó el momento en que el vórtice se desarrolló en medio de un frente de tormenta.

El extraño fenómeno que se vio en el cielo tras las tormentas registradas en Neuquén De qué se trata este fenómeno Según el SMN, este tipo de fenómenos —también conocidos como trombas terrestres o tornados de celda— se caracterizan por ser más pequeños, débiles y de corta duración en comparación con los tornados asociados a supercélulas rotatorias.

Suelen formarse dentro de tormentas ordinarias o en el borde de líneas convectivas, lo que explica su aparición repentina y su rápida disipación.