El dique Potrerillos amaneció bajo una nube: la explicación del fenómeno que se volvió viral

Tras un fin de semana con lluvias y nevadas, sobre el dique Potrerillos , una franja blanca parecía posar con paciencia, como si alguien hubiera extendido una tela suave sobre el agua. Las cimas lucían nieve reciente y el cielo, limpio, dejaba pasar una luz fría. Nada en esa imagen fue casual.

La clave inicial estuvo en la diferencia de temperaturas. El temporal de la Tormenta de Santa Rosa trajo lluvias intensas, nevadas y un ingreso de aire muy frío. El agua del dique, con su inercia característica, conservó varios grados por encima del ambiente. Esa brecha favoreció la evaporación. Desde la superficie se liberó vapor invisible que, al mezclarse con una capa cercana de aire helado, alcanzó el punto de rocío.

El resultado fue una nube finísima hecha de microgotas. La meteorología la conoce como niebla de evaporación, a veces llamada “humo de lago”. No hay fuego. Hay física en acción. El efecto suele pegarse al espejo de agua y crecer poco en altura. Por eso el manto quedó bajo, compacto, con bordes suaves que recortaban la orilla.

El segundo motor fue la inversión térmica. Con el cielo despejado durante la madrugada, el terreno perdió calor con rapidez. El aire en contacto con el suelo se enfrió aún más y, por densidad, se acumuló en el fondo del dique. Esa “tapa” invisible bloqueó la mezcla con capas superiores, más templadas y secas. La humedad aportada por el lago quedó confinada en una especie de cuenco natural. Sin circulación vertical, la nube se mantuvo encajada. Arriba, el azul brillaba. Abajo, la bruma quieta imponía su propio ritmo. El contraste entre la montaña iluminada y el perilago lechoso acentuó la sensación de escena detenida.

Montaña, calma y una sábana quieta

El tercer ingrediente fue el viento débil. En corredores de altura como Potrerillos, el relieve guía el aire como un canal. Cuando sopla poco, la nubosidad baja permanece estable y apenas se desplaza. Una brisa mínima la desliza con elegancia a lo largo del valle; un soplo más firme la desarma. En esta ocasión predominó la calma. La “sábana” quedó tendida sobre el embalse. Por eso sorprendió a quienes transitaban a primera hora. Todo lucía ordenado y nítido por encima de la nube, mientras el fondo del valle guardaba esa capa lechosa, casi táctil. La escena invitó a detenerse, a mirar de nuevo, a entender qué había ocurrido.

Con el avance del sol, el comportamiento fue el esperable. La radiación calentó el suelo y la capa superficial. La inversión se debilitó, comenzó la mezcla vertical y la nube perdió espesor. Primero se volvió translúcida. Después se fragmentó en jirones que se desvanecieron como si alguien hubiera corrido una cortina. Así termina la mayoría de estos episodios: rápido, sin alarde, dejando un recuerdo nítido en las fotografías y una lección sencilla. Donde hay agua menos fría que el aire, humedad disponible y un valle que “tapa”, la niebla de evaporación gana terreno por unas horas.

El episodio suma otra página al catálogo de microclimas mendocinos. Ayuda, además, a fijar ideas útiles. En amaneceres así, la visibilidad baja cerca del agua y sobre la ruta pegada al perilago. Conviene manejar con luces bajas, encendidas y distancia prudente. También conviene mirar el reloj: a media mañana, la mezcla del aire suele barrer el fenómeno. Quedan entonces la nieve en los cerros, el azul profundo y el dique que vuelve a reflejarlo todo. No es magia. Es el diálogo entre un lago que entrega calor, un valle que guarda frío y un viento que casi no se mueve. Cuando esas piezas encajan, el paisaje se vuelve historia en tiempo real.