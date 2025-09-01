Impactante: una nube gigante cubrió el dique Potrerillos

El primer día de septiembre sorprendió con una nube cubriendo el dique Potrerillos tras la tormenta de Santa Rosa.

La mañana de este lunes dejó una postal única en Mendoza. Una densa nube cubrió por completo el dique Potrerillos, enmarcado por las montañas nevadas después de la tormenta de Santa Rosa.

La tormenta de Santa Rosa dejó intensas lluvias y nevadas durante el fin de semana, lo que provocó que los cerros cercanos aparecieran cubiertos de blanco. Esa combinación dio lugar al espectáculo visual en Potrerillos.

Nube sobre el Lago Potrerillos MDZ

La montaña mendocina mostró así una de sus caras más impactantes, con el cielo despejado y el contraste del perilago cubierto por la nube. El fenómeno sorprendió a quienes transitaban por la ruta, ya que la nube parecía posarse sobre el embalse como si fuera un manto blanco.

potrerillos nevado 364 Claudio Gutiérrez / MDZ