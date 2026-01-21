El esperado festival que se llevará a cabo en Godoy Cruz este viernes: es gratis, con cupos limitados
Godoy Cruz será escenario de una nueva edición del Festival del Vermut, una experiencia gratuita pensada para brindar, compartir y celebrar.
El Festival del Vermut vuelve a abrir sus puertas en Godoy Cruz para rendir homenaje a una de las bebidas más representativas de la cultura argentina. Con una historia que atraviesa generaciones y múltiples formas de disfrutarse, el vermut se consolida una vez más como el gran protagonista de una experiencia pensada para compartir sin apuros, entre brindis y buena compañía.
La propuesta invita a recorrer distintas variedades y combinaciones, destacando la versatilidad de esta bebida clásica que se reinventa sin perder su esencia. Así, el evento se presenta como un espacio ideal para celebrar encuentros, sabores y momentos que forman parte del ritual social argentino.
Te Podría Interesar
Una tarde para disfrutar en Godoy Cruz
Este viernes 23, desde las 19, el Centro Patrimonial y Artístico Cristoforo Colombo, ubicado en Tomba 246, se convertirá en el epicentro de una auténtica vermutarde. Habrá coctelería especialmente seleccionada y tragos refrescantes, pensados para acompañar una tarde distendida y festiva en pleno verano.
Además, el espacio funcionará como punto de reunión para quienes buscan disfrutar de una experiencia que combine sabor, música y un entorno patrimonial emblemático. Cabe destacar que la entrada es gratuita y con cupos limitados.
La música en vivo será otro de los atractivos principales del encuentro. En esta edición, DJ Lucca y DJ Gav estarán a cargo de musicalizar la jornada, aportando ritmo y energía para acompañar cada brindis y sostener el clima festivo durante toda la tarde.
En síntesis, el Festival del Vermut se consolida como una propuesta cultural ideal para celebrar la tradición, la música y el disfrute compartido en Godoy Cruz.